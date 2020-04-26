نجم الزمالك على بعد خطوة من الرجاء المغربي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م

حميد أحداد

كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأحد، أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إذ ذكرت صحيفة "LE360" المغربية في تقرير لها، أن النادي البيضاوي وضع 300 ألف دولار كحد أقصى في صفقة ضم أحداد من الفارس الأبيض، مشيرة إلى أن نادي الدفاع الحسني الجديدي سيكون أبرز الخاسرين من هذه الصفقة نظرًا لعدم استفادته من قيمة بيع أحداد بالشكل الكافي، حيث يمتلك النادي المغربي الحصول على 20% من قيمة بيع أحداد.

وسبق أن أعلن محمد عزيز وكيل أعمال حميد أحداد عن وجود رغبة من جانب الرجاء للحصول على خدمات اللاعب نهائيًا إلا أن الأمور توقفت بعض الشيء بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، فيما لم يتخذ الجهاز الفني للزمالك قراره النهائي بشأن اللاعب. كان أحداد قد انتقل إلى صفوف الزمالك