رياضة

نجم الزمالك على بعد خطوة من الرجاء المغربي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م
حميد أحداد
حميد أحداد
كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأحد، أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إذ ذكرت صحيفة "LE360" المغربية في تقرير لها، أن النادي البيضاوي وضع 300 ألف دولار كحد أقصى في صفقة ضم أحداد من الفارس الأبيض، مشيرة إلى أن نادي الدفاع الحسني الجديدي سيكون أبرز الخاسرين من هذه الصفقة نظرًا لعدم استفادته من قيمة بيع أحداد بالشكل الكافي، حيث يمتلك النادي المغربي الحصول على 20% من قيمة بيع أحداد.
وسبق أن أعلن محمد عزيز وكيل أعمال حميد أحداد عن وجود رغبة من جانب الرجاء للحصول على خدمات اللاعب نهائيًا إلا أن الأمور توقفت بعض الشيء بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، فيما لم يتخذ الجهاز الفني للزمالك قراره النهائي بشأن اللاعب. كان أحداد قد انتقل إلى صفوف الزمالك
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اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
برشلونة

برشلونة يثير أزمة بسبب كورونا واستكمال النشاط

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يتخذ موقفا بشأن استئناف مباريات الدوري الإسباني مرة أخرى، قد ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم، وذلك بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جاء في تقرير لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني يرفض خوض المباريات والمخاطرة بحياة أي لاعب أو مدرب أو موظف، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن. وفي المقابل، هدد خافيير تيباس رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرا وستوقع عليه عقوبات.
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حاجي: حان الوقت لرحيل بن شرقي عن الزمالك

قال مصطفى حاجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب، أن الوقت قد حان لرحيل أشرف بن شرقي إلى ناد أوروبي، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "سبورت 24" اليوناني، مضيفا: "عندما كان في الدرجة الثانية في فرنسا، لم يكن سعيدًا، هو مازال شابا، لديه موهبة رائعة، يلعب بشكل جيد للغاية في مصر، ولكن إذا كان في رأيي يريد الصعود إلى مستوى آخر، فعليه الخروج من هناك واللعب في أوروبا." وواصل حديثه، قائلا: "إذا كانت لديه الفرصة للمجيء إلى بلدك، فلماذا لا؟ سيكون مميزًا وسيلعب بشكل جيد بالتأكيد. أود أن أراه في أوروبا، يمكنه اللعب في طرفي الهجوم، خلف المهاجم ولكن كمهاجم متأخر."
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حاجي: حان الوقت لرحيل بن شرقي عن الزمالك

قال مصطفى حاجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب، أن الوقت قد حان لرحيل أشرف بن شرقي إلى ناد أوروبي، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "سبورت 24" اليوناني، مضيفا: "عندما كان في الدرجة الثانية في فرنسا، لم يكن سعيدًا، هو مازال شابا، لديه موهبة رائعة، يلعب بشكل جيد للغاية في مصر، ولكن إذا كان في رأيي يريد الصعود إلى مستوى آخر، فعليه الخروج من هناك واللعب في أوروبا." وواصل حديثه، قائلا: "إذا كانت لديه الفرصة للمجيء إلى بلدك، فلماذا لا؟ سيكون مميزًا وسيلعب بشكل جيد بالتأكيد. أود أن أراه في أوروبا، يمكنه اللعب في طرفي الهجوم، خلف المهاجم ولكن كمهاجم متأخر."
أفضل لاعب - كاف

الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
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المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
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