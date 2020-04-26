«كورونا في الإسكندرية».. مبادرة وشفاء 3 حالات جديدة

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ م

دعت أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مجموعة من الشباب للتفكير في تنفيذ مبادرة شبابية هدفها دعم الدولة المصرية في مواجهة انتشار الفيروس، إذ صمم المشاركون في المبادرة التي حملت اسم «شباب في صحة مصر»، وقاموا بعمل حملة داخل منطقة ميدان المنشية بوسط محافظة الإسكندرية، وداخل الأسواق الشعبية والميادين العامة التي تشهد زحامًا كبيرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بتوزيع كمامات وجوانتيات على المواطنين بهدف حمايتهم من انتقال العدوى، بالإضافة إلى فحصهم من خلال بوابة التعقيم.

وقال حازم ريان، أحد مؤسسي المبادرة، إن المبادرة هدفها نشر الوعي والمعرفة بأهمية الحذر من انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل على توجيه وحث المواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن المبادرة انطلقت من أحد الميادين الهامة التي يتوافد عليها عشرات الآلاف