ترامب: أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ ص

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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أنه أكثر رؤساء البلاد نشاطا، إذ كتب على حسابه في «تويتر»، اليوم الأحد: «أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا، لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة». وتابع الرئيس الأمريكي: «أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا».

وأضاف: «أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام»، وففا لروسيا اليوم.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة.وقال