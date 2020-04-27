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رئيس الوزراء يكشف تفاصيل البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي

محافظ البنك المركزي: برنامج التمويل لمدة سنة.. والاحتياطات تساعد على تحمل الصدمات
تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً حضره طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأسامة هيكل،وزير الدولة للإعلام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. وفي مستهل المؤتمر، أكد رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس كورونا، وكنا نوجه دوماً رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور الإقتصاد المصري، للحفاظ على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة أشاد بها العالم كله، بما يمكننا من الوقوف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة المصاحبة لفيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على كل اقتصاديات العالم.
وأوضح مدبولي أنه بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات الإقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن ذلك دعا الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك
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وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات يستعرض خطة التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتى يتم تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، واللواء أشرف فريد، مدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: قرض صندوق النقد إجراء احتياطي في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهدف من توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي للاحتياط ضد الآثار السلبية التي قد تنتج على الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا مستقبليًّا. وأكد معيط في تصريحات له اليوم، أن الموزانة العامة للدولة تتعامل جيدًا حتى الآن مع أزمة كورونا، إلا أنها تطلب إنفاق بعض الموارد المالية الزائدة نتيجة لتوقعات بتراجع إيرادت الدولة خلال هذة الأزمة التي تسببت في توقف عمل بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما استدعى توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الاتفاق السابق في يوليو.
اللواء-راضي-عبد المعطي-رئيس-جهاز حماية-المستهلك

حماية المستهلك يصدر قرار بوقف إعلان قطونيل

أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام رئيس مجلس ادارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاكا واضحا للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية، ومخالفتة لاحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري.
اموال-نقود (3)

100 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ15%

جمع بنكا "الأهلى" و"مصر"، نحو 100 مليار جنيه من حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائدة الثابت 15% وذلك منذ إطلاقها فى 22 مارس الماضي. وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% ذات العائد الثابت والتي تصل مدتها إلى عام واحد قد بلغت 30.6 مليار جنيه. وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغت بنهاية يوم الخميس الماضى نحو 66 مليار جنيه.
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