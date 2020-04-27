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المكسيك تخلي ملاجئ المهاجرين بسبب كورونا

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
مهاجرون في المكسيك - صورة أرشيفية
مهاجرون في المكسيك - صورة أرشيفية
أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعادت معظم نزلائها إلى أوطانهم. وقال المعهد الوطني للهجرة، في بيان له، أمس الأحد، إنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين، كانت تؤوي 3 آلاف و759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة، مضيفا أنه خلال الأسابيع الماضية أعادت المكسيك 3 آلاف و653 مهاجرا إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور برا وجوا، ولم يبق في الملاجئ سوى 106 أشخاص.
وأوضح المعهد، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين، أن إجمالي سعة ملاجئ المهاجرين التابعة للمعهد تبلغ 8 آلاف و524 مكانا. وتوجد عشرات الملاجئ الأخرى التي تديرها مجموعة مختلفة من المؤسسات الدينية وغير الحكومية في كل أنحاء المكسيك، والتي لا تزال تؤوي مهاجرين راغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة. وقال
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عودة المدارس في الصين

استئناف الدراسة في بكين بالكمامات والتباعد الاجتماعي

ذكرت وكاة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم استئناف الدراسة، اليوم الإثنين، في العاصمة الصينية، ورصدت أداء مجموعة من الطالبات تمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس. وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
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وزير الصحة البريطاني: جونسون عاد إلى مقعد القيادة

أعلن إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عاد إلى مقعد القيادة بعدما تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد، مضيفا: "إن رئيس الوزراء البريطاني يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة"، وذلك بحسب ما صرح به لقناة "سكاي" التلفزيونية.
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اليابان تمدد حظر دخول الأجانب حتى نهاية مايو

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستمنع دخول مسافرين أجانب من 14 دولة أخرى، من ضمنها روسيا، ما يعزز ضوابطها الحدودية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفا: "إن اليابان ستمدد تعليق تأشيراتها الصادرة للمسافرين الأجانب حتى نهاية مايو المقبل، حيث تسعى جاهدة لوقف الارتفاع السريع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم حث السكان على البقاء فى منازلهم وطلب من بعض الشركات الإغلاق مؤقتا من أجل تقليل الاختلاط بين الأشخاص بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا"، وذلك بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
علاج-كورونا

204 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين نهاية العام الماضي. وبحسب المعطيات الأخيرة فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي. وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد. ?وبحسب هذه الإحصاءات فإن 929630 أصيبوا بفيروس كورونا ، بينما تعافى ما لا يقل عن 797800 شخص في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء في الصين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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علاج-كورونا

الولايات المتحدة.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت لعملية بتر الساق اليمنى إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، يتعافى بعد العملية الجراحية. ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".
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ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق «مناعة القطيع»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎ وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق. وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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المراكز الأمريكية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 690714 والوفيات 35443

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.
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بريطانيا تبدأ إنتاج لقاح ضد كورونا دون تجارب سريرية

قال أدريان هيل مدير معهد جينر في أكسفورد، إن بريطانيا ستباشر في الأسبوع المقبل، إنتاج نوع جديد من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يمر بعد بمرحلة الاختبارات السريرية. وأضاف هيل، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر، والبدء في استخدامه إذا ثبتت فعاليته. وتابع هيل القول: "جنبا إلى جنب مع استمرار الاختبارات، يجب أن نبدأ الإنتاج مع خطر احتمال فشل الاختبارات، وبالتالي لن يرغب أحد باستخدام الجرعات التي تم إنتاجها. نأمل أن تكون حوالي مليون جرعة جاهزة بحلول سبتمبر". وقدر هيل، فرص نجاح اللقاح الجديد في حدود 80%.
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