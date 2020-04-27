المكسيك تخلي ملاجئ المهاجرين بسبب كورونا

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

مهاجرون في المكسيك - صورة أرشيفية

أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعادت معظم نزلائها إلى أوطانهم. وقال المعهد الوطني للهجرة، في بيان له، أمس الأحد، إنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين، كانت تؤوي 3 آلاف و759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة، مضيفا أنه خلال الأسابيع الماضية أعادت المكسيك 3 آلاف و653 مهاجرا إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور برا وجوا، ولم يبق في الملاجئ سوى 106 أشخاص.

وأوضح المعهد، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين، أن إجمالي سعة ملاجئ المهاجرين التابعة للمعهد تبلغ 8 آلاف و524 مكانا. وتوجد عشرات الملاجئ الأخرى التي تديرها مجموعة مختلفة من المؤسسات الدينية وغير الحكومية في كل أنحاء المكسيك، والتي لا تزال تؤوي مهاجرين راغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة. وقال