رياضة

هيثم عرابي يكشف كواليس خلافه مع حسام غالي وفضل

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص
هيثم عرابي - صورة أرشيفية
هيثم عرابي - صورة أرشيفية
كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، كواليس خلافه مع ثنائي الفريق حسام غالي ومحمد فضل، قائلا: "لم يكن هناك خلاف مع غالي أو فضل، ولم أقابل الأخير إطلاقا حتى الآن، وهناك من أفسد العلاقة بيننا، كما أنني رحبت بالعمل معهما عندما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الاستعانة بي، لكن في النهاية فضلت الرحيل مقابل أن يستقر الأهلي، ونقلت لإدارة الأهلي وجهة نظري بعد الخلاف الذي نشب مع الثنائي في الغرف المغلقة، ورحبت بالعمل معهما، لكن الإدارة رأت أن الأنسب -للتخلص من هذا الصداع- رحيل ثلاثتنا، حتى لا تنصر طرفا على حساب الآخر".
وأوضح عرابي: "شاركت في التعاقد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لكن التعاقد مع المدرب كان خاطئا، ومن الشجاعة أن أقول ذلك الآن، رغم إنني رحلت في أول يوم له بالأهلي، وكنت أتمنى الجلوس معه وإخباره بشكل أكبر عن طبيعة النادي". وكشف أن ماليك إيفونا لاعب الأهلي الأسبق، فضل الانتقال للقلعة الحمراء، قادما من
اقرأ المزيد
مؤمن-سليمان (1)

مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
حميد احداد

نجم الزمالك على بعد خطوة من الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأحد، أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إذ ذكرت صحيفة "LE360" المغربية في تقرير لها، أن النادي البيضاوي وضع 300 ألف دولار كحد أقصى في صفقة ضم أحداد من الفارس الأبيض، مشيرة إلى أن نادي الدفاع الحسني الجديدي سيكون أبرز الخاسرين من هذه الصفقة نظرًا لعدم استفادته من قيمة بيع أحداد بالشكل الكافي، حيث يمتلك النادي المغربي الحصول على 20% من قيمة بيع أحداد.
حسام-الزناتى (1)

اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤمن-سليمان (1)

مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
كهربا

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تثبت صحة موقف كهربا

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن عقد محمود كهربا مع الزمالك سليم 100%، فسخ العقد من جانب واحد وانضمام اللاعب للأهلي مخالف للوائح والقوانين"، مضيفا أن الحالة الوحيدة التي تثبت عدم صحة عقد كهربا مع الزمالك هي أن يكون التوقيع الموجود على العقد لا يخص اللاعب، أما ما يتحدث عنه كهربا بأن الزمالك لم يوثق العقد خلال شهر، فهذا أمر تنظيمي لو حدث لا يبطل العقد. ورحل كهربا عن الزمالك، الموسم الماضي، لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضم للأهلي، وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب للفيفا.
أحمد شوبير (7)

شوبير: لن أكرر «مأساة النائب» في اتحاد الكرة

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، اليوم الأحد، عن أنه لن يترشح على نفس المقعد في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة واصفًا تجربته الأخيرة بـ"المأساة"، مضيفا: "سأترشح على مقعد الرئيس إذا سمح ظروف عملي وحصلت على الموافقة، إذا لم أحصل على الموافقة لن أترشح، لأن الإعلام مصدر رزقي وحياتي". وعن بند تضارب المصالح، قال شوبير: "محمد فضل كان يريد وضع بند تضارب المصالح في لائحة اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هذا مخالف دستوريا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]