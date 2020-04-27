هيثم عرابي يكشف كواليس خلافه مع حسام غالي وفضل

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

هيثم عرابي - صورة أرشيفية

كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، كواليس خلافه مع ثنائي الفريق حسام غالي ومحمد فضل، قائلا: "لم يكن هناك خلاف مع غالي أو فضل، ولم أقابل الأخير إطلاقا حتى الآن، وهناك من أفسد العلاقة بيننا، كما أنني رحبت بالعمل معهما عندما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الاستعانة بي، لكن في النهاية فضلت الرحيل مقابل أن يستقر الأهلي، ونقلت لإدارة الأهلي وجهة نظري بعد الخلاف الذي نشب مع الثنائي في الغرف المغلقة، ورحبت بالعمل معهما، لكن الإدارة رأت أن الأنسب -للتخلص من هذا الصداع- رحيل ثلاثتنا، حتى لا تنصر طرفا على حساب الآخر".

وأوضح عرابي: "شاركت في التعاقد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لكن التعاقد مع المدرب كان خاطئا، ومن الشجاعة أن أقول ذلك الآن، رغم إنني رحلت في أول يوم له بالأهلي، وكنت أتمنى الجلوس معه وإخباره بشكل أكبر عن طبيعة النادي". وكشف أن ماليك إيفونا لاعب الأهلي الأسبق، فضل الانتقال للقلعة الحمراء، قادما من