اليابان تمدد حظر دخول الأجانب حتى نهاية مايو

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستمنع دخول مسافرين أجانب من 14 دولة أخرى، من ضمنها روسيا، ما يعزز ضوابطها الحدودية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفا: "إن اليابان ستمدد تعليق تأشيراتها الصادرة للمسافرين الأجانب حتى نهاية مايو المقبل، حيث تسعى جاهدة لوقف الارتفاع السريع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم حث السكان على البقاء فى منازلهم وطلب من بعض الشركات الإغلاق مؤقتا من أجل تقليل الاختلاط بين الأشخاص بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا"، وذلك بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وحذرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضى، المواطنين اليابانيين من أي رحلات إلى هذه الدول، ما رفع حالة تأهب السفر إلى ثاني أعلى مستوى، وبذلك يصل العدد الإجمالي للبلدان والمناطق التي يشملها حظر الدخول إلى 87 دولة، من ضمنها الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا كلها.ومنعت الضوابط الحدودية القوية بالفعل،