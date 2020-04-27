رياضة

مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص
مؤمن سليمان - صورة أرشيفية
مؤمن سليمان - صورة أرشيفية
فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.
وأضاف سليمان أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، لو أراد الرحيل للزمالك فعليه أن يفعل ذلك، إذا تقدم له النادي الأبيض بعرض رسمي، مؤكدا أن عاشور نجم كبير، ومن الأفضل له الرحيل لفريق بطولات بقيمة الزمالك، بدلا من اللعب لفريق بلا طموح. ويرى أن طارق حامد، هو أفضل لاعب في الزمالك هذا الموسم، مشددا على حب طارق
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هيثم-عرابي

هيثم عرابي يكشف كواليس خلافه مع حسام غالي وفضل

كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، كواليس خلافه مع ثنائي الفريق حسام غالي ومحمد فضل، قائلا: "لم يكن هناك خلاف مع غالي أو فضل، ولم أقابل الأخير إطلاقا حتى الآن، وهناك من أفسد العلاقة بيننا، كما أنني رحبت بالعمل معهما عندما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الاستعانة بي، لكن في النهاية فضلت الرحيل مقابل أن يستقر الأهلي، ونقلت لإدارة الأهلي وجهة نظري بعد الخلاف الذي نشب مع الثنائي في الغرف المغلقة، ورحبت بالعمل معهما، لكن الإدارة رأت أن الأنسب -للتخلص من هذا الصداع- رحيل ثلاثتنا، حتى لا تنصر طرفا على حساب الآخر".
حميد احداد

نجم الزمالك على بعد خطوة من الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأحد، أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إذ ذكرت صحيفة "LE360" المغربية في تقرير لها، أن النادي البيضاوي وضع 300 ألف دولار كحد أقصى في صفقة ضم أحداد من الفارس الأبيض، مشيرة إلى أن نادي الدفاع الحسني الجديدي سيكون أبرز الخاسرين من هذه الصفقة نظرًا لعدم استفادته من قيمة بيع أحداد بالشكل الكافي، حيث يمتلك النادي المغربي الحصول على 20% من قيمة بيع أحداد.
حسام-الزناتى (1)

اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
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حسام عاشور

حسام عاشور يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

كشف حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما حسم الأهلي موقفه بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2". ورد عاشور على سؤال الذي وجه له بشأن عرض الزمالك، قائلًا:"ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني للقرار المناسب لي".
عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
علي جبر-وايفونا‎ (2)

إيفونا: اشتاق للأهلي واعتز بهدفي في الزمالك

أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
مجدى-عبدالغنى

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
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