مؤمن سليمان يطالب حسام عاشور بالانضمام للزمالك

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص

مؤمن سليمان - صورة أرشيفية

فتح مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر برنامج (جمهور الثالثة) المذاع عبر شاشة قناة (أون تايم سبورتس 2)، النار على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مؤكدا أنه كان يجب رحيله عن الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد مبرر لما فعله كهربا في الموسم الماضي مع الزمالك، حيث كان نجم الفريق ويشارك في كل المباريات، كما كان قريبا من منتخب مصر، ويتقاضى الراتب الذي يريده، معتبرا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، لم يخطئ في قراره بالرحيل إلى بيراميدز، لأنه كان يقيم الأمور من منطلق مالي فقط، كما أنه لا يشارك باستمرار مع الفريق.

وأضاف سليمان أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، لو أراد الرحيل للزمالك فعليه أن يفعل ذلك، إذا تقدم له النادي الأبيض بعرض رسمي، مؤكدا أن عاشور نجم كبير، ومن الأفضل له الرحيل لفريق بطولات بقيمة الزمالك، بدلا من اللعب لفريق بلا طموح. ويرى أن طارق حامد، هو أفضل لاعب في الزمالك هذا الموسم، مشددا على حب طارق