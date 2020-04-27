وزير الصحة البريطاني: جونسون عاد إلى مقعد القيادة

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - صورة أرشيفية

أعلن إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عاد إلى مقعد القيادة بعدما تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد، مضيفا: "إن رئيس الوزراء البريطاني يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة"، وذلك بحسب ما صرح به لقناة "سكاي" التلفزيونية.

وسبق أن كشف مصدر حكومي بريطاني، أن جونسون أبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الإثنين بعد تعافيه من فيروس كورونا. وكان رئيس الوزراء البريطانى قد دخل المستشفى مؤخرا، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بالفيروس، قبل أن يخرج منها ويبدأ يستعيد عافيته لمواصلة عمله في رئاسة الحكومة البريطانية. وكانت صحيفة