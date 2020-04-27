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وزير الصحة البريطاني: جونسون عاد إلى مقعد القيادة

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - صورة أرشيفية
أعلن إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عاد إلى مقعد القيادة بعدما تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد، مضيفا: "إن رئيس الوزراء البريطاني يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة"، وذلك بحسب ما صرح به لقناة "سكاي" التلفزيونية.
وسبق أن كشف مصدر حكومي بريطاني، أن جونسون أبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الإثنين بعد تعافيه من فيروس كورونا. وكان رئيس الوزراء البريطانى قد دخل المستشفى مؤخرا، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بالفيروس، قبل أن يخرج منها ويبدأ يستعيد عافيته لمواصلة عمله في رئاسة الحكومة البريطانية. وكانت صحيفة
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عودة المدارس في الصين

استئناف الدراسة في بكين بالكمامات والتباعد الاجتماعي

ذكرت وكاة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم استئناف الدراسة، اليوم الإثنين، في العاصمة الصينية، ورصدت أداء مجموعة من الطالبات تمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس. وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
شينزو-آبي (2)

اليابان تمدد حظر دخول الأجانب حتى نهاية مايو

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستمنع دخول مسافرين أجانب من 14 دولة أخرى، من ضمنها روسيا، ما يعزز ضوابطها الحدودية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفا: "إن اليابان ستمدد تعليق تأشيراتها الصادرة للمسافرين الأجانب حتى نهاية مايو المقبل، حيث تسعى جاهدة لوقف الارتفاع السريع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم حث السكان على البقاء فى منازلهم وطلب من بعض الشركات الإغلاق مؤقتا من أجل تقليل الاختلاط بين الأشخاص بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا"، وذلك بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
جدار-المكسيك (4)

المكسيك تخلي ملاجئ المهاجرين بسبب كورونا

أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعادت معظم نزلائها إلى أوطانهم. وقال المعهد الوطني للهجرة، في بيان له، أمس الأحد، إنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين، كانت تؤوي 3 آلاف و759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة، مضيفا أنه خلال الأسابيع الماضية أعادت المكسيك 3 آلاف و653 مهاجرا إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور برا وجوا، ولم يبق في الملاجئ سوى 106 أشخاص.
علاج-كورونا

204 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين نهاية العام الماضي. وبحسب المعطيات الأخيرة فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي. وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد. ?وبحسب هذه الإحصاءات فإن 929630 أصيبوا بفيروس كورونا ، بينما تعافى ما لا يقل عن 797800 شخص في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء في الصين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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بوريس-جونسون (2)

بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
كورونا والحجر الصحي (11)

حكومة بريطانيا تنفي رفع الإغلاق خلال 3 أسابيع

نفت الحكومة البريطانية، تقارير تقول إن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء بوريس جونسون من إصابته بالفيروس، أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية دومينيك راب. وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الحكومة صاغت خطة مكونة من 3 مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس 11 مايو المقبل.
بريطانيا - كورونا

بريطانيا تحارب انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بكورونا

أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يتم تسجيل قرابة 10 حالات من هذا النوع من الأخبار يوميا، وتعمل الوحدة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس، كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان "لا تنمّي الوحش" للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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