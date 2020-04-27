سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استئناف الدراسة في بكين بالكمامات والتباعد الاجتماعي

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
عودة المدارس في بكين
عودة المدارس في بكين
ذكرت وكاة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم استئناف الدراسة، اليوم الإثنين، في العاصمة الصينية، ورصدت أداء مجموعة من الطالبات تمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس. وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وغادرت جميع حالات الإصابة بالفيروس مستشفيات ووهان الصينية، وهس المدينة الأكثر تضررا بتفشي الفيروس. وأظهر اختبار الفيروس نتائج سلبية للمرة الثانية على رجل يبلغ من العمر 77 عاما واسم عائلته دينج فى ووهان حاضرة مقاطعة هوبى، وقال مسؤول بلجنة الصحة بالمدينة إنه لم تعد لديه أعراض سريرية وتمكن من الخروج من
اقرأ المزيد
بوريس-جونسون (1.) (2)

وزير الصحة البريطاني: جونسون عاد إلى مقعد القيادة

أعلن إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عاد إلى مقعد القيادة بعدما تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد، مضيفا: "إن رئيس الوزراء البريطاني يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة"، وذلك بحسب ما صرح به لقناة "سكاي" التلفزيونية.
شينزو-آبي (2)

اليابان تمدد حظر دخول الأجانب حتى نهاية مايو

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستمنع دخول مسافرين أجانب من 14 دولة أخرى، من ضمنها روسيا، ما يعزز ضوابطها الحدودية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفا: "إن اليابان ستمدد تعليق تأشيراتها الصادرة للمسافرين الأجانب حتى نهاية مايو المقبل، حيث تسعى جاهدة لوقف الارتفاع السريع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم حث السكان على البقاء فى منازلهم وطلب من بعض الشركات الإغلاق مؤقتا من أجل تقليل الاختلاط بين الأشخاص بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا"، وذلك بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
جدار-المكسيك (4)

المكسيك تخلي ملاجئ المهاجرين بسبب كورونا

أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعادت معظم نزلائها إلى أوطانهم. وقال المعهد الوطني للهجرة، في بيان له، أمس الأحد، إنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين، كانت تؤوي 3 آلاف و759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة، مضيفا أنه خلال الأسابيع الماضية أعادت المكسيك 3 آلاف و653 مهاجرا إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور برا وجوا، ولم يبق في الملاجئ سوى 106 أشخاص.
علاج-كورونا

204 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

أدت جائحة كورونا إلى تسجيل نحو 204 آلاف وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين نهاية العام الماضي. وبحسب المعطيات الأخيرة فإن كوفيد-19 خلف ما لا يقل عن 204696 وفاة في أرجاء المعمورة منذ ديسمبر الماضي. وأعدت هذه الحصيلة وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد. ?وبحسب هذه الإحصاءات فإن 929630 أصيبوا بفيروس كورونا ، بينما تعافى ما لا يقل عن 797800 شخص في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء في الصين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتاج ملابس طبية في الصين

الصين تنتج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام

كشفت الصين، اليوم الخميس، عن أول ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام، ما يساعد على التخفيف من النقص في هذه الملابس بسبب الاستهلاك الكبير ودورة الإنتاج الطويلة، وذكرت إدارة المنتجات الطبية في بكين، في بيان لها، اليوم، أن الملابس التي تنتجها شركة "بي دبليو تكستايل" حصلت على الموافقة لدخول السوق، وأنها اجتازت التجارب السريرية ويمكن إعادة استخدامها 10 مرات، وأظهرت نتائج الاختبارات أن الملابس الواقية الجديدة، المصنوعة من مادة مركبة ثلاثية الطبقات، تجاوزت المعايير الوطنية الصينية لملابس الحماية الطبية من حيث الخصائص الرئيسية.
فيروس- كورونا (15)

بكين تتحول إلى حصن منيع خوفًا من عودة «كورونا»

أغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى وباء كوفيد-19 من مناطق أخرى. وبعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير، منعت الصين الأجانب من دخول البلاد مع قلق السلطات من زيادة الحالات المستوردة من الخارج، على الرغم من أن معظمهم من المواطنين الصينيين. لكن بكين ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث فرضت حجرا صحيا صارما لمدة 14 يوما على الواصلين من أجزاء أخرى من الصين، حتى لو كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، وهو إجراء غير مطلوب في مدن صينية أخرى.
كوريا - كورونا

الصين تعود لـ«دائرة الخطر» مع فيروس كورونا

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس، وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82 ألفا و160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3 آلاف و341 حالة.
عودة الحياة لبكين - كورونا

بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]