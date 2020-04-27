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مقتل وإصابة 7 مدنيين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص
تفجيرات في سوريا - صورة أرشيفية
تفجيرات في سوريا - صورة أرشيفية
أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بينهم طفل، وذلك جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، وذلك وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب له، أمس الأحد، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة".
وتتزايد خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات. وقتل عدد من مرتزقة النظام التركي بقيادة رجب
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مارتن جريفيث: تحول الأحداث الأخير باليمن مخيب للآمال

أعرب مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الإثنين، في بيان عن القلق بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبي التنصل من اتفاق الرياض، إذ أن تحول الأحداث الأخير مخيب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
اربيل

العراق يفرض الحجر على مخيم للاجئين السوريين في أربيل

فرضت السلطات في إقليم كردستان بالعراق اليوم الاثنين، الحجر الصحي على مخيم دارا شكران للاجئين السوريين في أربيل، ومنعت الدخول والخروج إلى المخيم ومنه، إثر إعلان وزارة الصحة الكردستانية، مساء أمس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا فيه. وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن إدارة المخيم أغلقت مدخل مخيم دارا شكران منعاً لأي تنقل، إلى جانب حظر فتح السوق والمحلات التجارية، متوعدةً بمعاقبة المخالفين . وكانت محافظة أربيل ، قد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
موائد الرحمن تجمع الصرين-2

تلفزيون السودان يذيع الأذان قبل موعده ويفطر الناس

أثار تليفزيون السودان القومي أمس الأحد جدلا في أوساط السودانيين برفعه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق من التوقيت الأصلي، مسببا حالة من الإرباك بين المشاهدين والسامعين، خاصة أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك. وأثارت واقعة رفع الأذان قبل موعده ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناءً على سماع الأذان. وتم التساؤل حول الرأي الشرعي في إفطار الصائمين قبل موعد أذان المغرب خطأ، وهل يوجب الأمر القضاء أم الكفارة؟.
علم الاردن

الأربعاء.. استخدام وسائل النقل بدون تصاريح في الأردن

أعلن مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي، إتاحة استخدام وسائل النقل العام لجميع المواطنين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، إذ قال اللوزي، إنه يسمح لجميع المواطنين استخدام تلك الوسائل، ولا يشترط حصولهم على تصاريح للمرور، وأن وسائل النقل العام ذات الأرقام الفردية ستعمل من يوم الأربعاء المقبل، في حال حققت شروط السلامة العامة. ? واشترطت الهيئة عزل السائق عن الركاب بقاطع بلاستيكي، وفواصل بين مقاعد الركاب، وكذلك تقرر منع تواجد المحصل في الحافلات.
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غدا.. ظريف يزور دمشق للقاء الأسد والمعلم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور إلى العاصمة السورية دمشق، غدا الإثنين، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أن ظريف سيلتقي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، مضيفا أن مباحثات ظريف خلال الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، ستركز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.
الحرب-في- سوريا (15)

عشرات القتلى في هجوم لتنظيم «داعش» على حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس، بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم واسع شنه تنظيم داعش على مواقع لقوات النظام في مدينة حمص. وأوضح المرصد السوري أن "اشتباكات عنيفة تدور على محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي ، بين قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها من جهة ، وبين تنظيم داعش الذي ينشط هناك من جهة أخرى". وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.
دمشق

دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
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