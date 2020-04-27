مقتل وإصابة 7 مدنيين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص

تفجيرات في سوريا - صورة أرشيفية

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بينهم طفل، وذلك جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، وذلك وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب له، أمس الأحد، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة".

وتتزايد خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات. وقتل عدد من مرتزقة النظام التركي بقيادة رجب