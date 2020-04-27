تلفزيون السودان يذيع الأذان قبل موعده ويفطر الناس

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

السودان - صورة أرشيفية

أثار تليفزيون السودان القومي أمس الأحد جدلا في أوساط السودانيين برفعه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق من التوقيت الأصلي، مسببا حالة من الإرباك بين المشاهدين والسامعين، خاصة أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك. وأثارت واقعة رفع الأذان قبل موعده ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناءً على سماع الأذان. وتم التساؤل حول الرأي الشرعي في إفطار الصائمين قبل موعد أذان المغرب خطأ، وهل يوجب الأمر القضاء أم الكفارة؟.

وتقول دار الإفتاء المصرية إن الإفطار عند سماع أذان وفق توقيت مغاير للمنطقة التي يعيش فيها، أي قبل غروب الشمس على ظن خاطئ يُفسد الصوم، مشيرة إلى أنه لا يوجب الكفارة، وإنما القضاء فقط. وأوضحت أمانة الفتوى، في فتوى سابقة ردا على سؤال للدار يقول: «أذن المؤذن قبل موعد إقامة صلاة المغرب وأفطرنا جميعا وتبين

وتقول دار الإفتاء المصرية إن الإفطار عند سماع أذان وفق توقيت مغاير للمنطقة التي يعيش فيها، أي قبل غروب الشمس على ظن خاطئ يُفسد الصوم، مشيرة إلى أنه لا يوجب الكفارة، وإنما القضاء فقط. وأوضحت أمانة الفتوى، في فتوى سابقة ردا على سؤال للدار يقول: «أذن المؤذن قبل موعد إقامة صلاة المغرب وأفطرنا جميعا وتبين لنا أنه أخطأ وأذن قبل الميعاد، فما الحكم الشرعي في ذلك؟»، قائلة إن الإفطار قبل غروب الشمس على ظن خاطئ مفسد للصوم، غير أنه لا يوجب الكفارة، منوهة بأنه على من أفطر قبل غروب الشمس ظنا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فعليه قضاء يوم بدلا من هذا اليوم.



