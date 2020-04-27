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تلفزيون السودان يذيع الأذان قبل موعده ويفطر الناس

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
السودان - صورة أرشيفية
السودان - صورة أرشيفية
أثار تليفزيون السودان القومي أمس الأحد جدلا في أوساط السودانيين برفعه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق من التوقيت الأصلي، مسببا حالة من الإرباك بين المشاهدين والسامعين، خاصة أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك. وأثارت واقعة رفع الأذان قبل موعده ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناءً على سماع الأذان. وتم التساؤل حول الرأي الشرعي في إفطار الصائمين قبل موعد أذان المغرب خطأ، وهل يوجب الأمر القضاء أم الكفارة؟.
وتقول دار الإفتاء المصرية إن الإفطار عند سماع أذان وفق توقيت مغاير للمنطقة التي يعيش فيها، أي قبل غروب الشمس على ظن خاطئ يُفسد الصوم، مشيرة إلى أنه لا يوجب الكفارة، وإنما القضاء فقط. وأوضحت أمانة الفتوى، في فتوى سابقة ردا على سؤال للدار يقول: «أذن المؤذن قبل موعد إقامة صلاة المغرب وأفطرنا جميعا وتبين
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مبعوث-الأمم-المتحدة-إلى-اليمن-مارتن-غريفيث (2)

مارتن جريفيث: تحول الأحداث الأخير باليمن مخيب للآمال

أعرب مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الإثنين، في بيان عن القلق بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبي التنصل من اتفاق الرياض، إذ أن تحول الأحداث الأخير مخيب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
اربيل

العراق يفرض الحجر على مخيم للاجئين السوريين في أربيل

فرضت السلطات في إقليم كردستان بالعراق اليوم الاثنين، الحجر الصحي على مخيم دارا شكران للاجئين السوريين في أربيل، ومنعت الدخول والخروج إلى المخيم ومنه، إثر إعلان وزارة الصحة الكردستانية، مساء أمس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا فيه. وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن إدارة المخيم أغلقت مدخل مخيم دارا شكران منعاً لأي تنقل، إلى جانب حظر فتح السوق والمحلات التجارية، متوعدةً بمعاقبة المخالفين . وكانت محافظة أربيل ، قد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
الحرب-في- سوريا (14)

مقتل وإصابة 7 مدنيين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بينهم طفل، وذلك جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، وذلك وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب له، أمس الأحد، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة".
علم الاردن

الأربعاء.. استخدام وسائل النقل بدون تصاريح في الأردن

أعلن مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي، إتاحة استخدام وسائل النقل العام لجميع المواطنين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، إذ قال اللوزي، إنه يسمح لجميع المواطنين استخدام تلك الوسائل، ولا يشترط حصولهم على تصاريح للمرور، وأن وسائل النقل العام ذات الأرقام الفردية ستعمل من يوم الأربعاء المقبل، في حال حققت شروط السلامة العامة. ? واشترطت الهيئة عزل السائق عن الركاب بقاطع بلاستيكي، وفواصل بين مقاعد الركاب، وكذلك تقرر منع تواجد المحصل في الحافلات.
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مفتي الجمهورية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، إن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان، إذ قال علام في بيان له: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية».
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لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مقترح برلماني بتدشين سوق إلكترونية

أكد النائب جون طلعت، أن محاولات استغلال جهود المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19) بشكل سلبي من جانب البعض لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، في ضوء إقبال المواطنين على حركة الشراء مع قدوم شهر رمضان والأعياد، رغم الجهود الكبيرة من الدولة في الرقابة وضبط السوق.
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رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم، والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.
كورونا

بـ«الفوانيس والزينة».. عزل الإسكندرية يحتفل مع مرضى كورونا برمضان

«انسوا الكورونا.. رمضان كريم».. هكذا تعاملت إدارة مستشفى العجمى النموذجية المخصصة كحجر صحي، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتتحول كافة أرجاء المستشفى إلى موقع مهيأ لاستقبال الشهر الكريم بعد أن تم تعليق زينة رمضان والفوانيس والصور المبهجة الخاصة بعادات استقبال المصريين لشهر رمضان بكل ركن داخل المستشفى، ولم تكتف الإدارة بذلك بل قام الفريق الطبي وأسرة التمريض والعاملين بتوزيع الفوانيس على المرضى للاحتفال بقدوم شهر رمضان.
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