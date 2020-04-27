بعد سقوط طفل.. تحذير من الطائرات الورقية بأسطح المنازل

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

طفل مصاب - صورة أرشيفية

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، من إنقاذ طفل عقب سقوطه من سطح الطابق الرابع، إلى سطح الطابق الأول، على شبكة معدنية داخل منور عقار بمنطقة الأزبكية، بسبب إطلاقه طائرة ورقية والجري خلفها على سطح المنزل، ودون أن ينتبه جري في اتجاه منور العقار، وخلال انشغاله بالطائرة سقط في المنور، واستخدم رجال الإنقاذ معدات متطورة لانتشال الطفل من على الشبكة الحديدية، من خلال فتحة دخول بين الطابقين، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وحذرت قوات الحماية المدنية من لهو الأطفال على أسطح المنازل دون رقابة ومتابعة من بالغين، وبالأخص إطلاق الطائرات الورقية التي تحتاج إلى حركة وجري وتركيز يستدعي وجود الطفل في مكان آمن وليس على سطح عقار، حتى لا تتكرر حوادث مماثلة كواقعة طفل الأزبكية. وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت