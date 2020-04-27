بعد تسمم 16 شخصا.. حملة على البوظة الفاسدة بسوهاج

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

تسمم - صورة أرشيفية

شنت قوات الأمن بسوهاج، حملة تفتيش تموينية مكبرة، استهدفت منطقة العسيرات التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، لضبط أوكار تصنيع "البوظة" غير المرخصة، والتي تستخدم خامات مجهولة المصدر، وذلك خلال 48 ساعة من واقعة تسمم 16 شخصا بينهم 11 طفلا أحدهم رضيع عمره عام واحد، بقرية الصلعا، بسبب تناولهم بوظة فاسدة من 3 باعة جائلين وقت سحور ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ونجحت قوات الحملة فى ضبط 5 أطنان بوظة، بها ذباب وفي حالة تعفن وتخمر، ومعبأة في براميل، وتمت مصادرة المضبوطات قبل تحسين خواصها وبيعها للناس.

شنت الحملة قوات من إدارة مراقبة الأغذية ومجلس مدينة المنشأة والوحدة المحلية بالعسيرات وضباط المباحث الجنائية بسوهاج، واستهدفت الحملة منطقة العسيرات لاشتهارها بتصنيع البوظة، ونجحت في ضبط 5 أطنان بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبداخلها ذباب. وتبين أن البوظة المضبوطة معبأه داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون