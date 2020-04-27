جريمة

بعد تسمم 16 شخصا.. حملة على البوظة الفاسدة بسوهاج

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
تسمم - صورة أرشيفية
تسمم - صورة أرشيفية
شنت قوات الأمن بسوهاج، حملة تفتيش تموينية مكبرة، استهدفت منطقة العسيرات التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، لضبط أوكار تصنيع "البوظة" غير المرخصة، والتي تستخدم خامات مجهولة المصدر، وذلك خلال 48 ساعة من واقعة تسمم 16 شخصا بينهم 11 طفلا أحدهم رضيع عمره عام واحد، بقرية الصلعا، بسبب تناولهم بوظة فاسدة من 3 باعة جائلين وقت سحور ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ونجحت قوات الحملة فى ضبط 5 أطنان بوظة، بها ذباب وفي حالة تعفن وتخمر، ومعبأة في براميل، وتمت مصادرة المضبوطات قبل تحسين خواصها وبيعها للناس.
شنت الحملة قوات من إدارة مراقبة الأغذية ومجلس مدينة المنشأة والوحدة المحلية بالعسيرات وضباط المباحث الجنائية بسوهاج، واستهدفت الحملة منطقة العسيرات لاشتهارها بتصنيع البوظة، ونجحت في ضبط 5 أطنان بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبداخلها ذباب. وتبين أن البوظة المضبوطة معبأه داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون
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تسمم-طفله

بعد سقوط طفل.. تحذير من الطائرات الورقية بأسطح المنازل

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، من إنقاذ طفل عقب سقوطه من سطح الطابق الرابع، إلى سطح الطابق الأول، على شبكة معدنية داخل منور عقار بمنطقة الأزبكية، بسبب إطلاقه طائرة ورقية والجري خلفها على سطح المنزل، ودون أن ينتبه جري في اتجاه منور العقار، وخلال انشغاله بالطائرة سقط في المنور، واستخدم رجال الإنقاذ معدات متطورة لانتشال الطفل من على الشبكة الحديدية، من خلال فتحة دخول بين الطابقين، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.
.رادار-مرور

«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
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تسمم

تسمم 16 شخصا بينهم رضيع في سوهاج بسبب البوظة

ألقت قوة من مباحث مركز شرطة سوهاج، القبض على 3 بائعين جائلين للبوظة بناحية قرية الصلعا دائرة المركز، لاتهامهم بالتسبب في إصابة 16 شخصا من بينهم 11 طفلا بحالة تسمم، وقت السحور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال، وفور استقبال المسشتفى للمصابين، وهم بحالة قيئ ومغص وألم بالبطن، أخطر المستشفى الشرطة بالواقعة، وأن المصابين هم: "هيام ج. ع"، 30 سنة، ربة منزل، وبشاير أبوبكر زغلول، 7 سنوات، وتبين أن من بين المصابين رضيع عمره سنة واحدة يدعى محمد أبوبكر زغلول.
تسمم

تسمم أسرة بسوهاج.. والأم: «نسيت الأكل برة الثلاجة»

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص أسباب تسمم أسرة، مكونة من ربة منزل و3 أطفال، جاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفي طما المركزي في سوهاج، وذلك للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، بعد ادعاء المصابين تعرضهم للتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بقرية الحديقة مركز طما، وطلبت النيابة التحريات الأمنية للتحقق من الشبهة الجنائية، كما استمعت النيابة إلى أقوال المصابة الأولى، والتى رجحت تسممها وأسرتها بسبب سهوها ولم تتهم أحدًا بالوقوف خلف إصابتها وأطفالها.
سلع-غذائية

حملة الـ24 ساعة تحبط 177 قضية احتكار سلع

جهود أمنية متواصلة يبذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
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