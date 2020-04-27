ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

أرشيفية

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.

مباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، تمكنوا من ضبط سائق وعامل، خلال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد، مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، وبحوزتهما 1,500كيلو جرام استروكس، و200 جرام حشيش، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، كما ضبط القسم آخرين بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس