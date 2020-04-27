جريمة

ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
مباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، تمكنوا من ضبط سائق وعامل، خلال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد، مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، وبحوزتهما 1,500كيلو جرام استروكس، و200 جرام حشيش، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، كما ضبط القسم آخرين بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس
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ضبط تاجري مستلزمات طبية لاستغلالهما أزمة كورونا

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملة أمنية لضبط تجار الأزمات، ممن يستغلون الأوضاع الجارية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لرفع أسعار المستلزمات الطبية أو حجبها عن المواطنين، وتمكنت قوات الحملة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد 13 الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.
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إصابة 6 مواطنين في تصادم 8 سيارات بالإسكندرية

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، حادث مروري مربك، إذ تسببت السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، فى تصادم بين 8 سيارات بينها سيارتين نقل أعلى كوبري أبو الخير غربي مدينة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في حالة شلل مروري تام بالطريق، وبادرت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما يتولى رجال المرور رفع السيارات المتضررة من الحادث عن عرض الطريق، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس قبل آذان المغرب.
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سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات النقدية في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بحوزته 8 ورقات مالية فئة (100جنيه) بإجمالى (800 جنيه) "مقلدين"، اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته 225 ورقة مالية فئة الـ(100 جنيه) "مقلدين"، واعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بارتكاب واقعة نصب مستخدما عملات مقلدة بشراء هاتفي محمول عبر موقع تسوق إلكترونى من (مندوب بشركة شحن) بمبلغ 5600 جنيه مقلدين.
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تحويلات مرورية بـ«صحراوي الإسماعيلية» لمدة شهرين

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة السيارات تزامناً مع إجراء أعمال تطوير بطريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري ولمدة شهرين، استكمالاً لأعمال رفع الكفاءة، والتى تتطلب إجراء تحويلات مرورية تنسيقا مع الأجهزة المختصة.
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استروكس

ضبط 5 تجار مخدرات ببولاق الدكرور بحوزتهم هروين

ألقت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 متهمين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لاتجارهم بالمواد والأقراص المخدرة "استروكس وفودو وهيروين وعقاقير أخرى"، وترويجها على عملائهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها غلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها.
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ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
استروكس

ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.
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تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
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