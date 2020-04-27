العراق يفرض الحجر على مخيم للاجئين السوريين في أربيل

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

كردستان العراق

فرضت السلطات في إقليم كردستان بالعراق اليوم الاثنين، الحجر الصحي على مخيم دارا شكران للاجئين السوريين في أربيل، ومنعت الدخول والخروج إلى المخيم ومنه، إثر إعلان وزارة الصحة الكردستانية، مساء أمس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا فيه. وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن إدارة المخيم أغلقت مدخل مخيم دارا شكران منعاً لأي تنقل، إلى جانب حظر فتح السوق والمحلات التجارية، متوعدةً بمعاقبة المخالفين . وكانت محافظة أربيل ، قد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

تعود إحداهما لرجل يبلغ 32 عاماً من سكان مخيم دارا شكران، ويعمل في شركة داخل مدينة أربيل، والأخرى لرجل من ناحية كسنزان. وسبق أن فرضت وزارة الصحة في إقليم كردستان الحجر الصحي على عدة أحياء ومجمعات سكنية بعد تسجيل إصابات كورونا فيها، بغرض منع تفشي الفيروس وتحديد مصدر نقل العدوى . وبحسب آخر إحصائية لوزارة