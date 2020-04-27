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جونسون: لدينا مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار كورونا

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، بأن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز ذروة انتشار فيروس كورونا في بلاده، وذلك في أول ظهور بعد تعافيه من إصابته بالفيروس. وقال في كلمة، من أمام مقر 10 داونينج ستريت، إنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق قد يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير وستضيع "كل الجهود والتضحيات" التي بُذلت. وأوضح أنه "تم تحقيق تقدم بتراجع أعداد من يتم إدخالهم للمستشفيات، وتراجع أعداد مصابي الفيروس في وحدات العناية المركزة، ومؤشرات حقيقية على أننا تجاوزنا الذروة".
وأضاف جونسون :"أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الناس ممن ينظرون إلى نجاحنا الواضح ويبدأون في التساؤل عما إذا كان الوقت قد حان لتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي"، ولكنه حذر من أن أي ذروة تفش ثانية يمكن أن تؤدي إلى "كارثة اقتصادية". وتابع أن الحكومة تريد تقليل عدد الوفيات والإصابات، وحماية الخدمات الصحية،
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ميركل

تزايد الاحتجاجات ضد استراتيجية ميركل لاحتواء كورونا

بدأت الانقسامات تظهر لدى الرأي العام في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وتدعو ميركل منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية، ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات بـ3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.
بوتين (2)

الكرملين يكشف مقر إقامة بوتين بعد تفشي «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يقيم ويعمل حاليا في مقره بنوفو-أجاروفو في ضواحي موسكو، ليبدد الشائعات حول مكان إقامة الرئيس الروسي بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا، وجاء تصريح بيسكوف لصحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) الروسية، ونُشر اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم بأن بوتين اختبأ في مكان ما في سيبيريا أو في فالداي بين موسكو وبطرسبورج، أو حتى في ملجأ تحت الأرض. وقال بيسكوف: "إن كل هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، حيث تتوفر لدى بوتين كل وسائل الاتصال ويعقد من مقره الحالي اجتماعات يجري معظمها عبر الفيديو."
كيم-ومون (6)

مون يتذكر لحظة عبوره الخط الفاصل بين الكوريتين مع كيم قبل عامين

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن حكومته ستمضي قدما بالتعاون الواقعي والعملي مع جارتها الشمالية، مستذكرا لحظة عبوره الخط الفاصل إلى الشمال مع زعيم كوريا الشمالية قبل عامين، بحسب "روسيا اليوم". وشدد مون خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لقمة "بانمونجوم" التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على أن كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتحسن الظروف الخارجية، حيث وصلت محادثات نزع الأسلحة النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، لكنه لم يعلق على تكهنات وسائل الإعلام بشأن صحة كيم، الذي توارى عن عيون العامة لأكثر من أسبوعين.
عودة المدارس في الصين

استئناف الدراسة في بكين بالكمامات والتباعد الاجتماعي

ذكرت وكاة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم استئناف الدراسة، اليوم الإثنين، في العاصمة الصينية، ورصدت أداء مجموعة من الطالبات تمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس. وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
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وزير الصحة البريطاني: جونسون عاد إلى مقعد القيادة

أعلن إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عاد إلى مقعد القيادة بعدما تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد، مضيفا: "إن رئيس الوزراء البريطاني يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة"، وذلك بحسب ما صرح به لقناة "سكاي" التلفزيونية.
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بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
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حكومة بريطانيا تنفي رفع الإغلاق خلال 3 أسابيع

نفت الحكومة البريطانية، تقارير تقول إن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء بوريس جونسون من إصابته بالفيروس، أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية دومينيك راب. وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الحكومة صاغت خطة مكونة من 3 مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس 11 مايو المقبل.
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جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
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