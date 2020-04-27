جونسون: لدينا مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار كورونا

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

بوريس جونسون

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، بأن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز ذروة انتشار فيروس كورونا في بلاده، وذلك في أول ظهور بعد تعافيه من إصابته بالفيروس. وقال في كلمة، من أمام مقر 10 داونينج ستريت، إنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق قد يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير وستضيع "كل الجهود والتضحيات" التي بُذلت. وأوضح أنه "تم تحقيق تقدم بتراجع أعداد من يتم إدخالهم للمستشفيات، وتراجع أعداد مصابي الفيروس في وحدات العناية المركزة، ومؤشرات حقيقية على أننا تجاوزنا الذروة".

وأضاف جونسون :"أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الناس ممن ينظرون إلى نجاحنا الواضح ويبدأون في التساؤل عما إذا كان الوقت قد حان لتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي"، ولكنه حذر من أن أي ذروة تفش ثانية يمكن أن تؤدي إلى "كارثة اقتصادية". وتابع أن الحكومة تريد تقليل عدد الوفيات والإصابات، وحماية الخدمات الصحية،