مون يتذكر لحظة عبوره الخط الفاصل بين الكوريتين مع كيم قبل عامين

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م

كيم ومون

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن حكومته ستمضي قدما بالتعاون الواقعي والعملي مع جارتها الشمالية، مستذكرا لحظة عبوره الخط الفاصل إلى الشمال مع زعيم كوريا الشمالية قبل عامين، بحسب "روسيا اليوم". وشدد مون خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لقمة "بانمونجوم" التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على أن كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتحسن الظروف الخارجية، حيث وصلت محادثات نزع الأسلحة النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، لكنه لم يعلق على تكهنات وسائل الإعلام بشأن صحة كيم، الذي توارى عن عيون العامة لأكثر من أسبوعين.

وقال خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي"سنستكشف أكثر الطرق واقعية وعملية للتعاون بين الجنوب والشمال"، مضيفا: "أن أزمة تفشي فيروس كورونا يمكن أن توفر للكوريتين فرصة جديدة للشراكات الثنائية".وتذكر رئيس كوريا الجنوبية، لحظة عبوره راجلا لفترة وجيزة للخط الفاصل العسكري إلى الشمال مع كيم