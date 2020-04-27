الكرملين يكشف مقر إقامة بوتين بعد تفشي «كورونا»

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يقيم ويعمل حاليا في مقره بنوفو-أجاروفو في ضواحي موسكو، ليبدد الشائعات حول مكان إقامة الرئيس الروسي بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا، وجاء تصريح بيسكوف لصحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) الروسية، ونُشر اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم بأن بوتين اختبأ في مكان ما في سيبيريا أو في فالداي بين موسكو وبطرسبورج، أو حتى في ملجأ تحت الأرض. وقال بيسكوف: "إن كل هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، حيث تتوفر لدى بوتين كل وسائل الاتصال ويعقد من مقره الحالي اجتماعات يجري معظمها عبر الفيديو."

وأشار إلى أنه قلل إلى أقصى حد اللقاءات الشخصية دون أن يستثنيها كليا، حيث التقى شخصيا عددا من الوزراء وممثلي القطاع المصرفي خلال الأسابيع الأخيرة، ويلتزم بمتطلبات التباعد الاجتماعي ويواصل ممارسة السباحة والتمرينات الرياضية. وأشار إلى أن كل من يلتقي بالرئيس يخضع لفحص مسبقا، وأن قسما من موظفي الديوان الرئاسي،