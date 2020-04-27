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الكرملين يكشف مقر إقامة بوتين بعد تفشي «كورونا»

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يقيم ويعمل حاليا في مقره بنوفو-أجاروفو في ضواحي موسكو، ليبدد الشائعات حول مكان إقامة الرئيس الروسي بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا، وجاء تصريح بيسكوف لصحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) الروسية، ونُشر اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم بأن بوتين اختبأ في مكان ما في سيبيريا أو في فالداي بين موسكو وبطرسبورج، أو حتى في ملجأ تحت الأرض. وقال بيسكوف: "إن كل هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، حيث تتوفر لدى بوتين كل وسائل الاتصال ويعقد من مقره الحالي اجتماعات يجري معظمها عبر الفيديو."
وأشار إلى أنه قلل إلى أقصى حد اللقاءات الشخصية دون أن يستثنيها كليا، حيث التقى شخصيا عددا من الوزراء وممثلي القطاع المصرفي خلال الأسابيع الأخيرة، ويلتزم بمتطلبات التباعد الاجتماعي ويواصل ممارسة السباحة والتمرينات الرياضية. وأشار إلى أن كل من يلتقي بالرئيس يخضع لفحص مسبقا، وأن قسما من موظفي الديوان الرئاسي،
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ميركل

تزايد الاحتجاجات ضد استراتيجية ميركل لاحتواء كورونا

بدأت الانقسامات تظهر لدى الرأي العام في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وتدعو ميركل منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية، ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات بـ3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.
كيم-ومون (6)

مون يتذكر لحظة عبوره الخط الفاصل بين الكوريتين مع كيم قبل عامين

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن حكومته ستمضي قدما بالتعاون الواقعي والعملي مع جارتها الشمالية، مستذكرا لحظة عبوره الخط الفاصل إلى الشمال مع زعيم كوريا الشمالية قبل عامين، بحسب "روسيا اليوم". وشدد مون خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لقمة "بانمونجوم" التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على أن كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتحسن الظروف الخارجية، حيث وصلت محادثات نزع الأسلحة النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، لكنه لم يعلق على تكهنات وسائل الإعلام بشأن صحة كيم، الذي توارى عن عيون العامة لأكثر من أسبوعين.
بوريس-جونسون (2)

جونسون: لدينا مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار كورونا

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، بأن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز ذروة انتشار فيروس كورونا في بلاده، وذلك في أول ظهور بعد تعافيه من إصابته بالفيروس. وقال في كلمة، من أمام مقر 10 داونينج ستريت، إنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق قد يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير وستضيع "كل الجهود والتضحيات" التي بُذلت. وأوضح أنه "تم تحقيق تقدم بتراجع أعداد من يتم إدخالهم للمستشفيات، وتراجع أعداد مصابي الفيروس في وحدات العناية المركزة، ومؤشرات حقيقية على أننا تجاوزنا الذروة".
عودة المدارس في الصين

استئناف الدراسة في بكين بالكمامات والتباعد الاجتماعي

ذكرت وكاة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم استئناف الدراسة، اليوم الإثنين، في العاصمة الصينية، ورصدت أداء مجموعة من الطالبات تمارين رياضية في ملعب المدرسة الثانوية رقم 6 في هوهيهوت حاضرة منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حيث عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة إلى المدارس. وأوضحت صور التقطتها الوكالة الصينية وجود التلاميذ في الفصول التعليمية والمدرسون يشرحون لهم الدروس، ملتزمين في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

الكرملين: وباء «كورونا» ليس من صنع الإنسان

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الكرملين يرفض توجيه أي "اتهامات باطلة" لأي جهة حول أصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاصطناعي، ووصفها بغير المقبولة ولا أساس لها من الصحة. ونقلت وكالة سبوتنيك عن تصريح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن الأصول الاصطناعية المزعومة للفيروس، قوله: "في حالة عدم وجود معلومات كافية يدعمها ويتحقق منها العلم نعتقد أنه من غير المقبول ومن المستحيل اتهام أي شخص بلا أساس"، مضيفا أنه "مقابل كل خبير يدعي أو يلمح إلى أن الفيروس من صنع الإنسان، كان هناك خبيران يستبعدان أصوله الاصطناعية".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 2

روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
بوتين

روسيا تحسن أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، تحسين أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة فيروس كورونا. فى غضون ذلك، تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسى للطب الوراثى من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار فى عشر دقائق. وذكرت اليوم، أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
]اوبك

روسيا تعلن تأجيل مؤتمر «أوبك+» لأسباب فنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن مؤتمر "أوبك+" ، الذي كان مقررا عقده في وقت لاحق اليوم الإثنين، أجل إلى يوم الخميس المقبل لأسباب فنية، وأنه جارٍي الإعداد للمؤتمر. وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها "سبوتنيك" إنه يجب أن تشارك الدول الأخرى التي لم يسبق لها المشاركة في عملية تنسيق استقرار سوق النفط. وأضاف أنه لن يتمكن من تحديد هذه الدول، وأنه يجب على الجميع انتظار عقد المؤتمر. وسبق أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن بلاده لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يتطلع إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن.
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