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رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م
مدبولي
مدبولي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية، وذلك عقب زيارته محور الفريق إبراهيم العرابي. وفور وصوله لمقر المشروع، كلّف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.
وأثناء تفقده للمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح عمّا تم من أعمال لإزالة العشوائيات ذات الخطورة بالمنطقة، وتم التأكيد على أن هذه الإزالات أسهمت في توسعة الطريق ليكون 5 حارات على جانبيه، كما تم إخلاء الأسر في هذه العقارات التي تمت إزالتها، وتسكينها في منطقة الأسمرات.واستمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم
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الرئيس-السيسى

نائب: حكمة السيسي في أزمة كورونا منعتنا من الانزلاق للخطر

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلى رئيسها الدكتور مصطفي مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.
مجلس-النواب (1)

برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
الحجر- الصحي (1)

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في المنيا لـ75 حالة

ارتفعت عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفي عزل ملوي بالمنيا، إلى 75 شخصا بعد شفاء 14 حالة اليوم، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية. قال مصدر طبى بالمستشفى، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن ليرتفع بذلك إجمالي المتوفيين بالفيروس إلي 5 حالات خلال نحو 23 يوما، موضحا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط.
احمد-حسن-بيراميدز

عميد لاعبي العالم يدعو أبناء المنيا للتبرع لمواجهة كورونا

دعا الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أبناء محافظة المنيا، في الداخل والخارج، وجميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة، بالتبرع والمساهمة في الحساب البنكي رقم 22100111 وهو الحساب الذي خصصته محافظة المنيا "لمواجهه كورونا"، بعدد من البنوك، وهي "الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس". جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للكابتن أحمد حسن، للتبرع للحساب البنكي المُخصص لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب.
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مصطفى-مدبولي

«الوزراء» يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بهضبة أبو طرطور

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م)، بهضبة أبو طرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000م2، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار.
مصطفى-مدبولي

محمد منصور يتبرع بـ50 مليون جنيه لوزارة الصحة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطابا من محمد لطفي منصور رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، إحدى الشركات المملوكة لعائلة منصور، أعرب خلاله عن تقديره لجهود الحكومة المضنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا دعم الشركة الكامل ومساندتها لجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا الظرف، إيمانا بأن مكافحة هذا الوباء تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة الطارئة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: ردع المخالفين للإجراءات الاحترازية في شم النسيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة. وتوجه مدبولي، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

مدبولي: عمال مصر يحملون مسئولية دوران عجلة الإنتاج

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وخلال الجولة، حرص على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل إدارة المصنع، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم في الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه.
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