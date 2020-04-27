نائب: قانون البنك المركزي الجديد سيضبط السوق نقديًّا

تحرير:محمد محمود ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

مجلس النواب

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون البنك المركزي الجديد الذي ناقشته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سيلغي العمل بالقانون الحالي، مضيفًا أنه متفرد في مجمله بمواد كثيرة في ظل عدم مسايرة القانون الحالي للعمل في القطاع المصرفي. وأكد السيد، أن قانون البنك المركزي الجديد يحتوي لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكتروني وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيضبط السوق نقديًّا حتى لا يكون هناك تلاعب في النقد، بجانب أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يتم تحويل أي أموال من أي حساب لحساب آخر في ظل وجود العميل بالمنزل، بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين في النقد والتحويلات المشبوهة.

وتابع: "قانون البنك المركزي الجديد به 7 أبواب تحتوي على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثاني عن البنك المركزي في 63 مادة، ويحوي 8 فصول، ويتضمن الفصل الأول أحكامًا عامة والفصل الثاني يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزي، ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزي،



وتابع: "قانون البنك المركزي الجديد به 7 أبواب تحتوي على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثاني عن البنك المركزي في 63 مادة، ويحوي 8 فصول، ويتضمن الفصل الأول أحكامًا عامة والفصل الثاني يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزي، ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزي، ويتضمن الفصل الرابع النظام الآلي والمالي، ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح، ويتضمن الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة ويتضمن الفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد".



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزي الجديد يتضمن تنظيم الجهاز المصرفي، حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك، ويتناول الفصل الثاني قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك ويتناول الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك ويتناول الفصل الخامس نظام تسجيل الائتمان ويتناول الفصل السادس حوكمة البنوك ويتناول الفصل السابع التقرير وقواعد الإفصاح.



واستكمل: "تناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات ويتناول الفصل الحادي عشر تدبير التدخل المبكر ويتناول الفصل الثاني عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفى ويتناول الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفي".



وأوضح أن الباب الرابع من قانون البنك المركزي الجديد يتحدث عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع ويتحدث الفصل الثاني عن التكنولوجيات المالية، كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل فى النقد الأجنبي، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، ويتضمن الباب السابع العقوبات.



