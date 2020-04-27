تزايد الاحتجاجات ضد استراتيجية ميركل لاحتواء كورونا

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - صورة أرشيفية

بدأت الانقسامات تظهر لدى الرأي العام في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وتدعو ميركل منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية، ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات بـ3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.

وتشهد شعبية ميركل تحسنا ملحوظا بعد أن كان كثيرون يرون قبل أشهر أنها وصلت إلى نهاية مسيرتها السياسية بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة. وكسب الشريكان في التحالف الحكومي، الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديموقراطي 10 نقاط خلال شهرين في استطلاعات الرأي، بالحصول على 38% من نوايا الأصوات،