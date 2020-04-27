أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

الذهب - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم اإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1716 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

متوسط أسعار الذهب اليوم: عيار 21: 750 جنيها. عيار 24: 857 جنيها. عيار 18: 643 جنيها. سعر جنيه الذهب: 6 آلاف جنيه. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات