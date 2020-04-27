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أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم اإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1716 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
متوسط أسعار الذهب اليوم: عيار 21: 750 جنيها. عيار 24: 857 جنيها. عيار 18: 643 جنيها. سعر جنيه الذهب: 6 آلاف جنيه. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات
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نيفين جامع

التنمية الصناعية: مد العمل برخص التشغيل المنتهية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس الماضي حتى 8 مايو المقبل، أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
بورصة (2)

البورصة تخسر 300 مليون جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و427 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة. واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات يستعرض خطة التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتى يتم تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، واللواء أشرف فريد، مدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.
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اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 13 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1726 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 737 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1701 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تنخفض.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليهبط سعر الجرام بحوالي 8 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1718 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 13 جنيه، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1604 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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