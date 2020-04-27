سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مارتن جريفيث: تحول الأحداث الأخير باليمن مخيب للآمال

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن - صورة أرشيفية
مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن - صورة أرشيفية
أعرب مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الإثنين، في بيان عن القلق بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبي التنصل من اتفاق الرياض، إذ أن تحول الأحداث الأخير مخيب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
وأكد جريفيث ضرورة تعاون جميع الفاعلين السياسيين بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول، مشيرا إلى أن اتفاقية الرياض تنص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد. وأعلنت هيئة
اقرأ المزيد
اربيل

العراق يفرض الحجر على مخيم للاجئين السوريين في أربيل

فرضت السلطات في إقليم كردستان بالعراق اليوم الاثنين، الحجر الصحي على مخيم دارا شكران للاجئين السوريين في أربيل، ومنعت الدخول والخروج إلى المخيم ومنه، إثر إعلان وزارة الصحة الكردستانية، مساء أمس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا فيه. وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن إدارة المخيم أغلقت مدخل مخيم دارا شكران منعاً لأي تنقل، إلى جانب حظر فتح السوق والمحلات التجارية، متوعدةً بمعاقبة المخالفين . وكانت محافظة أربيل ، قد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
موائد الرحمن تجمع الصرين-2

تلفزيون السودان يذيع الأذان قبل موعده ويفطر الناس

أثار تليفزيون السودان القومي أمس الأحد جدلا في أوساط السودانيين برفعه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق من التوقيت الأصلي، مسببا حالة من الإرباك بين المشاهدين والسامعين، خاصة أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك. وأثارت واقعة رفع الأذان قبل موعده ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناءً على سماع الأذان. وتم التساؤل حول الرأي الشرعي في إفطار الصائمين قبل موعد أذان المغرب خطأ، وهل يوجب الأمر القضاء أم الكفارة؟.
الحرب-في- سوريا (14)

مقتل وإصابة 7 مدنيين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بينهم طفل، وذلك جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، وذلك وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب له، أمس الأحد، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة".
علم الاردن

الأربعاء.. استخدام وسائل النقل بدون تصاريح في الأردن

أعلن مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي، إتاحة استخدام وسائل النقل العام لجميع المواطنين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، إذ قال اللوزي، إنه يسمح لجميع المواطنين استخدام تلك الوسائل، ولا يشترط حصولهم على تصاريح للمرور، وأن وسائل النقل العام ذات الأرقام الفردية ستعمل من يوم الأربعاء المقبل، في حال حققت شروط السلامة العامة. ? واشترطت الهيئة عزل السائق عن الركاب بقاطع بلاستيكي، وفواصل بين مقاعد الركاب، وكذلك تقرر منع تواجد المحصل في الحافلات.
اقرأ المزيد من الأخبار
تدابير أمنية في اليمن

المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن الحكم الذاتي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأنها سيكون لها «تبعات كارثية» لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر، وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في الرياض لإنهاء الصراع على السلطة، كان من المفترض أن ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي ومناطق أخرى بجنوب اليمن إلى حكومة وطنية جديدة، ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
الحرب-في-اليمن (2)

نائب اليمن: نلتزم بوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد. وأضاف صالح في تصريحات حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس أنه تم عقد اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود وقف إطلاق النار ،بناءا علي توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التعاون الخليجي يرحب بإعلان التحالف وقف النار باليمن

رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفا للنار، وذكر الحساب الرسمي للمجلس عبر موقع "تويتر" أن الأمين العام نايف الحجرف، رحب بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن وقف النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، معربا عن أمله أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا على دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.
??كورونا في الكويت

فرض حظر التجوال في حضرموت لمواجهة وباء «كورونا»

أعلنت محافظة حضرموت شرقي اليمن، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "نعلن عن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا"، واستثنى البيان من هذا الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]