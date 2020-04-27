سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تخسر 300 مليون جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.
وبلغ حجم التداول بالبورصة نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لـ181 شركة، وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة، بينما انخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين
اقرأ المزيد
نيفين جامع

التنمية الصناعية: مد العمل برخص التشغيل المنتهية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس الماضي حتى 8 مايو المقبل، أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
اسعار-الذهب-دهب (1)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم اإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1716 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و427 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة. واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات يستعرض خطة التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتى يتم تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، واللواء أشرف فريد، مدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.
اقرأ المزيد من الأخبار
بورصة (1)

البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و120 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 544.1 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30 " بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وارتفع مؤشر egx70" متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليسجل مستوى 107.6 نقطة، بينما تراجع موشر الأوسع نطاقا " egx100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 520.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]