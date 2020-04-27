البورصة تخسر 300 مليون جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة نحو 404.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لـ181 شركة، وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة، بينما انخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين