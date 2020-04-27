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عميد لاعبي العالم يدعو أبناء المنيا للتبرع لمواجهة كورونا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
أحمد حسن
أحمد حسن
دعا الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أبناء محافظة المنيا، في الداخل والخارج، وجميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة، بالتبرع والمساهمة في الحساب البنكي رقم 22100111 وهو الحساب الذي خصصته محافظة المنيا "لمواجهه كورونا"، بعدد من البنوك، وهي "الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس". جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للكابتن أحمد حسن، للتبرع للحساب البنكي المُخصص لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب.
وأعرب كابتن منتخب مصر السابق، عن فخره أن يكون من أوائل الشخصيات العامة من أبناء المحافظة التي تدعم الوطن في وقت يحتاج من الجميع لتضافر الجهود، والوقوف صفا واحدا، وخاصة في ظل الدور المهم التي تقوم بها القيادة السياسية ، لمجابهة انتشار فيروس كورونا.وأشاد المحافظ، بالدور الوطني لأبناء المحافظة، مُعربًا
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الرئيس-السيسى

نائب: حكمة السيسي في أزمة كورونا منعتنا من الانزلاق للخطر

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلى رئيسها الدكتور مصطفي مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.
مجلس-النواب (1)

برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
الحجر- الصحي (1)

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في المنيا لـ75 حالة

ارتفعت عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفي عزل ملوي بالمنيا، إلى 75 شخصا بعد شفاء 14 حالة اليوم، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية. قال مصدر طبى بالمستشفى، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن ليرتفع بذلك إجمالي المتوفيين بالفيروس إلي 5 حالات خلال نحو 23 يوما، موضحا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط.
مصطفى الفقي

الفقي: تواضروس قيادة وطنية والسيسي يحقق مبدأ المواطنة

أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية حرصه على توثيق تاريخ الأمة المصرية بثرائه الديني والثقافي. وأضاف الفقي، أن تاريخ الكنيسة القبطية هو جزء من تاريخ مصر، ولا يعتبر المصريون باباوات الكنيسة قيادات روحية فحسب، ولكن أيضا رموز وطنية محل تقدير من الجميع مسلمين وأقباط، وشدد على أن ذلك يأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دوما على المساواة بين كل المصريين، وقد جعل من المواطنة سياسات عملية تطبق على أرض الواقع، وليست خطابات نظرية أو عبارات إنشائية.
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فيروس كورونا

رفع الحجر الصحي عن قرية منشية نيازي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من يوم 8 أبريل الجاري، وانتهى أمس الأربعاء، بدون ظهور أية حالات إيجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
تعقيم منشآت المطارات 9

حملات لرش وتطهير المنشآت الطبية والقطاعات الخدمية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة في محافظة المنيا، حملة لرش وتطهير المنشات الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة داخل أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.
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بسبب كورونا.. رش وتطهير الشوارع والميادين في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، رش وتطهير الشوارع والميادين ورفع المخلفات الصلبة منها، وذلك خلال ساعات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.
كورونا والحجر الصحي (4)

شفاء 18 مصابا داخل مستشفى عزل كورونا في المنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، شفاء 18 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. ووصل عدد من تماثلوا للشفاء داخل مستشفى ملوي، إلى30 متعافي. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية.
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