عميد لاعبي العالم يدعو أبناء المنيا للتبرع لمواجهة كورونا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

أحمد حسن

دعا الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أبناء محافظة المنيا، في الداخل والخارج، وجميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة، بالتبرع والمساهمة في الحساب البنكي رقم 22100111 وهو الحساب الذي خصصته محافظة المنيا "لمواجهه كورونا"، بعدد من البنوك، وهي "الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس". جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للكابتن أحمد حسن، للتبرع للحساب البنكي المُخصص لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب.

وأعرب كابتن منتخب مصر السابق، عن فخره أن يكون من أوائل الشخصيات العامة من أبناء المحافظة التي تدعم الوطن في وقت يحتاج من الجميع لتضافر الجهود، والوقوف صفا واحدا، وخاصة في ظل الدور المهم التي تقوم بها القيادة السياسية ، لمجابهة انتشار فيروس كورونا.وأشاد المحافظ، بالدور الوطني لأبناء المحافظة، مُعربًا