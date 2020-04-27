ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في المنيا لـ75 حالة
تحرير:محمد الزهراوي
٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م
الحجر الصحي
ارتفعت عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفي عزل ملوي بالمنيا، إلى 75 شخصا بعد شفاء 14 حالة اليوم، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية.
قال مصدر طبى بالمستشفى، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن ليرتفع بذلك إجمالي المتوفيين بالفيروس إلي 5 حالات خلال نحو 23 يوما، موضحا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الافراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع ، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد.ودعا المحافظ
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الافراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع ، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
ودعا المحافظ جميع أفراد المجتمع من رجال اعمال ومستثمرين وشخصيات عامة ومواطنين للتبرع للحساب من خلال فروع البنوك الأربعة، وهي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس على حساب رقم 22100111- الوحدة الحسابية: الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام محافظة المنيا.
وأكد المحافظ انه من يرغب في التبرع، عليه التوجه في البداية لإدارة الشؤون المالية بالديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل للحصول على إذن الدفع للتبرع.