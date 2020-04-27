ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في المنيا لـ75 حالة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م

الحجر الصحي

ارتفعت عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفي عزل ملوي بالمنيا، إلى 75 شخصا بعد شفاء 14 حالة اليوم، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية. قال مصدر طبى بالمستشفى، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن ليرتفع بذلك إجمالي المتوفيين بالفيروس إلي 5 حالات خلال نحو 23 يوما، موضحا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الافراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع ، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمه عن أزمة فيروس كورونا المستجد.ودعا المحافظ