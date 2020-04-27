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التنمية الصناعية: مد العمل برخص التشغيل المنتهية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة - صورة أرشيفية
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة - صورة أرشيفية
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس الماضي حتى 8 مايو المقبل، أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
وتتيح الهيئة تلقي طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلي ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبي هذه الشركات دون غيرهم الساعة الثانية عشر ظهرا. وأضاف المنشور أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول
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البورصة تخسر 300 مليون جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.
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أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم اإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1716 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و427 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة. واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب.
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وزير الاتصالات يستعرض خطة التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتى يتم تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، واللواء أشرف فريد، مدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.
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وزيرة التجارة: اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عند تطبيق قرار حظر التجول تلقت الوزارة الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج وهذا يعتبر شيئا إيجابيا جدا.
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الصحة العالمية: مصر توافق على إجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا

قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وأضاف "أبو العطا": "مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح في علاج كورونا، وبعد الإجراءات والأبحاث نستطيع تقييم فعالية الأدوية".
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أهم احتياجاتنا اليوم.. توجيهات حكومية بالتركيز على شراء أجهزة التنفس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الإنتاج، وإن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين، مؤكدا ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة، حتى تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، موجها بالتركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".
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