التنمية الصناعية: مد العمل برخص التشغيل المنتهية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة - صورة أرشيفية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس الماضي حتى 8 مايو المقبل، أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.

وتتيح الهيئة تلقي طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلي ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبي هذه الشركات دون غيرهم الساعة الثانية عشر ظهرا. وأضاف المنشور أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول