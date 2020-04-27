التنمية الصناعية: مد العمل برخص التشغيل المنتهية
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة - صورة أرشيفية
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس الماضي حتى 8 مايو المقبل، أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
وتتيح الهيئة تلقي طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلي ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبي هذه الشركات دون غيرهم الساعة الثانية عشر ظهرا.
وأضاف المنشور أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول
وتتيح الهيئة تلقي طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلي ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبي هذه الشركات دون غيرهم الساعة الثانية عشر ظهرا.
وأضاف المنشور أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول على الخدمات سابقة الذكر، سواء بمقر الهيئة الرئيسي أو فروعها بالمحافظات لمدة 15 يوما بدءا من 25 مارس الجاري، ولكن تم مد الفترة المسموح بها حتى 8 مايو المقبل، وسوف يتم مد كافة المواعيد التنظيمية للخدمات التي تنتهي خلال فترة الأسبوعين، وذلك في إطار إجراءات الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، شرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، يتم تسليم صور من كافة المستندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصول عليها عبر البريد "[email protected]" أو بالبريد السريع أو بظرف مغلق، يتضمن طلب موضح به الخدمة المطلوبة ومرفق به صور المستندات ويسلم بالمقر الرئيس للهيئة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.