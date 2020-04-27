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برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
مجلس النواب
مجلس النواب
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
وأشاد النائب بتوجيهات الرئيس «السيسى» الحكومة باستكشاف إمكانية التصنيع المحلى للمستلزمات والأجهزة الطبية التى تواجه نقصا حادا على المستوى العالمى، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن العمل على استكمال أى نقص فى المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية فى مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية فى مصروأضاف
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الرئيس-السيسى

نائب: حكمة السيسي في أزمة كورونا منعتنا من الانزلاق للخطر

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلى رئيسها الدكتور مصطفي مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.
الحجر- الصحي (1)

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في المنيا لـ75 حالة

ارتفعت عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفي عزل ملوي بالمنيا، إلى 75 شخصا بعد شفاء 14 حالة اليوم، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية. قال مصدر طبى بالمستشفى، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن ليرتفع بذلك إجمالي المتوفيين بالفيروس إلي 5 حالات خلال نحو 23 يوما، موضحا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط.
احمد-حسن-بيراميدز

عميد لاعبي العالم يدعو أبناء المنيا للتبرع لمواجهة كورونا

دعا الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أبناء محافظة المنيا، في الداخل والخارج، وجميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة، بالتبرع والمساهمة في الحساب البنكي رقم 22100111 وهو الحساب الذي خصصته محافظة المنيا "لمواجهه كورونا"، بعدد من البنوك، وهي "الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس". جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للكابتن أحمد حسن، للتبرع للحساب البنكي المُخصص لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب.
مصطفى الفقي

الفقي: تواضروس قيادة وطنية والسيسي يحقق مبدأ المواطنة

أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية حرصه على توثيق تاريخ الأمة المصرية بثرائه الديني والثقافي. وأضاف الفقي، أن تاريخ الكنيسة القبطية هو جزء من تاريخ مصر، ولا يعتبر المصريون باباوات الكنيسة قيادات روحية فحسب، ولكن أيضا رموز وطنية محل تقدير من الجميع مسلمين وأقباط، وشدد على أن ذلك يأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دوما على المساواة بين كل المصريين، وقد جعل من المواطنة سياسات عملية تطبق على أرض الواقع، وليست خطابات نظرية أو عبارات إنشائية.
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مجلس-النواب (1)

بسبب كورونا.. نائب يطالب بإنشاء نصب تذكاري لشهداء الأطباء

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة. وأشار في اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء. وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.
مجلس-النواب (3)

برلماني: الأطباء خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة حماية العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية والخدمات الطبية الطارئة الذين دائماً ما يتعرضون لمخاطر الإصابة بالفيروس التاجي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.
مجلس-النواب

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
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