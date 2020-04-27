نائب: حكمة السيسي في أزمة كورونا منعتنا من الانزلاق للخطر

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

السيسي

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلى رئيسها الدكتور مصطفي مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.

وأوضح أن أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، أبرزت جهود الرئيس السيسي، حيث تفوق على زعماء أوروبا، فمعدلات الإصابة والشفاء في مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، وذلك بسبب ما قامت به مصر تحت قيادته من إجراءات تهم صحة الإنسان لمواجهة فيروس كورونا، باعتبار أن الصحة هي حجر الزاوية لأي تنمية، وهو ما تدركه