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بلومبرج: العالم سيفقد 6 تريليون دولار بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي
كشف باحثون اقتصاديون بوكالة بلومبرج، عن توقعاتهم بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيفقد 6 تريليونات دولار بسبب تداعيات كورونا، وتوقعوا انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4% العام الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بافتراض أن التعافي سيبدأ من النصف الثاني من العام الجاري. ودخل الاقتصاد العالمي في منحنى هبوطي بسرعة كبيرة وبشدة، وسط مواجهة الاقتصادات المتقدمة أضعف أداء منذ الكساد العظيم، وفقا لما قاله كل من المحللين الاقتصاديين توم أوريليك وجامي راش.
وأشار إلى أن توقعاتهم تلك تستند إلى الافتراض المتفائل، بشأن الجائحة وبدء التعافي منها.ووفقا لهذا السيناريو، فإن اقتصاد الولايات المتحدة سينكمش بـ 6.4%، ومنطقة اليورو بـ 8.1% واليابان بـ 4%، فيما سينمو الاقتصاد الصيني بمستوى متدنٍ غير مسبوق.وأشار التقرير إلى أن حدوث موجة ثانية من الفيروس سيؤدي إلى تعميق
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معاشات (3)

بداية من الجمعة التضامن تصرف معاشات مايو بالبريد والتأمينات

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إنها ستبدأ صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد. وقالت الوزيرة نيفين القباج، في بيان صحفي، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو.
معاشات (3)

«تبدأ الجمعة».. تفاصيل ومواعيد صرف معاشات شهر مايو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد، إذ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، موضحة، أنه سيتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش.
نيفين جامع

التنمية الصناعية: مد العمل برخص التشغيل المنتهية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس الماضي حتى 8 مايو المقبل، أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
بورصة (2)

البورصة تخسر 300 مليون جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.
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كورونا والحجر الصحي (11)

ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

أعلنت ادارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير في شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
اورانج

اورنچ وفوري توفران المواد الغذائية للعمالة اليومية

قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأولاد رجب المساهمة في مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادا لشهر رمضان للآلاف من أسر العمالة اليومية في 12 محافظة. وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى آلاف من العمالة اليومية تحتوي علي كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أولاد رجب" من خلال ماكينات والتكنولوجيا الخاصة بفوري ليحصل علي كرتونة تحتوي علي المواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان بشكل سهل وأمن.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
مصانع-استثمارات-فى-مصر

مستثمرين بريطانيين كبار يبحثون فرص الاستثمار فى مصر

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، إن كبار المستثمرين البريطانيين عقدوا أول اجتماع افتراضي لمنتدى المستثمرين البريطانيين (BIF) لمناقشة الإجراءات التي اتخذوها للاحتفاظ بتواجدهم القوي في السوق المصري خلال COVID-19، وأضافت السفارة البريطانية في بيانها أنها تُمثل الشركات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والأدوية والبنية التحتية والتعليم والبنوك، كما تبادلوا تجاربهم بشأن الأزمة المستمرة وناقشوا كيف يمكنهم الاستجابة بشكل إيجابي، كما بحثت الشركات الفرص طويلة المدى لتعزيز تواجدها في السوق المصري.
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