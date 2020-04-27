تحويلات مرورية بـ«صحراوي الإسماعيلية» لمدة شهرين

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة السيارات تزامناً مع إجراء أعمال تطوير بطريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري ولمدة شهرين، استكمالاً لأعمال رفع الكفاءة، والتى تتطلب إجراء تحويلات مرورية تنسيقا مع الأجهزة المختصة.

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية: يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم إستكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس. ثانياً: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية: القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الإستكمال

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية: يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم إستكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.



ثانياً: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية: القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الإستكمال بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين، والاستكمال بالمسطح إتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى إتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى أو محور سعد الدين الشاذلى إتجاه العبور.



والقادم من محور جسر السويس يسلك يميناً إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والاستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى.





