جريمة

تحويلات مرورية بـ«صحراوي الإسماعيلية» لمدة شهرين

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة السيارات تزامناً مع إجراء أعمال تطوير بطريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري ولمدة شهرين، استكمالاً لأعمال رفع الكفاءة، والتى تتطلب إجراء تحويلات مرورية تنسيقا مع الأجهزة المختصة.
أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية: يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم إستكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس. ثانياً: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية: القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الإستكمال
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ضبط تاجري مستلزمات طبية لاستغلالهما أزمة كورونا

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملة أمنية لضبط تجار الأزمات، ممن يستغلون الأوضاع الجارية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لرفع أسعار المستلزمات الطبية أو حجبها عن المواطنين، وتمكنت قوات الحملة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد 13 الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.
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إصابة 6 مواطنين في تصادم 8 سيارات بالإسكندرية

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، حادث مروري مربك، إذ تسببت السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، فى تصادم بين 8 سيارات بينها سيارتين نقل أعلى كوبري أبو الخير غربي مدينة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في حالة شلل مروري تام بالطريق، وبادرت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما يتولى رجال المرور رفع السيارات المتضررة من الحادث عن عرض الطريق، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس قبل آذان المغرب.
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سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات النقدية في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بحوزته 8 ورقات مالية فئة (100جنيه) بإجمالى (800 جنيه) "مقلدين"، اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته 225 ورقة مالية فئة الـ(100 جنيه) "مقلدين"، واعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بارتكاب واقعة نصب مستخدما عملات مقلدة بشراء هاتفي محمول عبر موقع تسوق إلكترونى من (مندوب بشركة شحن) بمبلغ 5600 جنيه مقلدين.
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ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
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«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
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وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
.رادار-مرور

«في 24 ساعة».. رادارات المرور تلتقط 311 مخالفة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1420 مخالفة مرورية متنوعة.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

الداخلية للمترددين على وحدات المرور: «البسوا كمامة»

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية عن شرط أساسي للسماح بدخول وحدات المرور، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، في الوقت الذي أكد مصدر أمني مسؤول فتح أبواب إدارات المرور للجمهور تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر.
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