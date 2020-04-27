تركيا تعلن رفعًا جزئيًّا لقيود نقل البضائع عبر الحدود

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٩ م

تركيا

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، اليوم الاثنين، رفع بلادها بشكل جزئي للقيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقًا في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنها القول، في بيان، إنه سيتم السماح للسائقين الأجانب، بدخول الأراضي التركية، لإفراغ حمولتهم، دون خضوعهم للحجر الصحي، وذلك شرط اتخاذهم كل التدابير الصحية للوقاية من كورونا، وتعهّدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية لدخول الشاحنات التي تحمل المستلزمات الضرورية والعاجلة مثل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية. وفيما يخص السائقين الأتراك، فإنه سيتم السماح لهم باستخدام المعابر الحدودية دخولا وخروجًا، ما عدا المعابر على الحدود مع العراق وإيران. وأوضح البيان أنه

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية لدخول الشاحنات التي تحمل المستلزمات الضرورية والعاجلة مثل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية.



وفيما يخص السائقين الأتراك، فإنه سيتم السماح لهم باستخدام المعابر الحدودية دخولا وخروجًا، ما عدا المعابر على الحدود مع العراق وإيران.



وأوضح البيان أنه سيشترط على السائقين الأتراك الراغبين في استخدام المعابر البرية، اتخاذهم كل التدابير الوقائية من كورونا، وعدم ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم.



كما سيتم السماح للسائقين الأتراك المطابقين للشروط المذكورة، بالخروج من بلادهم عبر المعابر البرية، دون انتظار فترة الحجر الصحي الممتد لـ14 يومًا.



وحتى مساء أمس الأحد، وصل عدد الإصابات بكورونا في تركيا إلى 110 آلاف و130 حالة، والوفيات إلى ألفين و805 أشخاص.



