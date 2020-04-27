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تركيا تعلن رفعًا جزئيًّا لقيود نقل البضائع عبر الحدود

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٩ م
تركيا
تركيا
أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، اليوم الاثنين، رفع بلادها بشكل جزئي للقيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقًا في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنها القول، في بيان، إنه سيتم السماح للسائقين الأجانب، بدخول الأراضي التركية، لإفراغ حمولتهم، دون خضوعهم للحجر الصحي، وذلك شرط اتخاذهم كل التدابير الصحية للوقاية من كورونا، وتعهّدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية لدخول الشاحنات التي تحمل المستلزمات الضرورية والعاجلة مثل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية. وفيما يخص السائقين الأتراك، فإنه سيتم السماح لهم باستخدام المعابر الحدودية دخولا وخروجًا، ما عدا المعابر على الحدود مع العراق وإيران. وأوضح البيان أنه
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-سيرجي-لافروف

لافروف: «كورونا» كشف ترابط دول العالم ببعضها البعض

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن من أهم عِبر جائحة فيروس كورونا أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها. وقال لافروف خلال محاضرة عبر الفيديو لطلاب معهد العلاقات الدولية بموسكو اليوم الاثنين: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية". وأضاف: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح تمامًا لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء في كل مجالات الحياة المعاصرة".
ميركل

تزايد الاحتجاجات ضد استراتيجية ميركل لاحتواء كورونا

بدأت الانقسامات تظهر لدى الرأي العام في ألمانيا والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة، وتدعو ميركل منذ أسابيع لتخفيف تدريجي لتدابير العزل وتنتقد نفاد صبر الألمان من القيود المفروضة منذ شهر ونصف وآثارها الاقتصادية، ويبدو أن النهج المتبع الذي مكن ألمانيا حتى الآن من تسجيل نسبة وفيات أدنى من تلك المسجلة في الدول المجاورة مع معدل إصابات بـ3,7%، يحظى بدعم غالبية في صفوف الرأي العام.
بوتين (2)

الكرملين يكشف مقر إقامة بوتين بعد تفشي «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يقيم ويعمل حاليا في مقره بنوفو-أجاروفو في ضواحي موسكو، ليبدد الشائعات حول مكان إقامة الرئيس الروسي بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا، وجاء تصريح بيسكوف لصحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) الروسية، ونُشر اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم بأن بوتين اختبأ في مكان ما في سيبيريا أو في فالداي بين موسكو وبطرسبورج، أو حتى في ملجأ تحت الأرض. وقال بيسكوف: "إن كل هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، حيث تتوفر لدى بوتين كل وسائل الاتصال ويعقد من مقره الحالي اجتماعات يجري معظمها عبر الفيديو."
كيم-ومون (6)

مون يتذكر لحظة عبوره الخط الفاصل بين الكوريتين مع كيم قبل عامين

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن حكومته ستمضي قدما بالتعاون الواقعي والعملي مع جارتها الشمالية، مستذكرا لحظة عبوره الخط الفاصل إلى الشمال مع زعيم كوريا الشمالية قبل عامين، بحسب "روسيا اليوم". وشدد مون خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لقمة "بانمونجوم" التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على أن كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتحسن الظروف الخارجية، حيث وصلت محادثات نزع الأسلحة النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، لكنه لم يعلق على تكهنات وسائل الإعلام بشأن صحة كيم، الذي توارى عن عيون العامة لأكثر من أسبوعين.
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رجب-طيب-اردوغان

نيويورك تايمز: تركيا تخفي كارثة أكبر بشأن تفشي كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل أردوغان في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بتفشي الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

لمواجهة كورونا.. تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء

بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص. كان البرلمان التركي قد وافق، الإثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 مايو المقبل، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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