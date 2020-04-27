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رئيس جامعة القناة: إعطاء الأولوية للمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي

تحرير:محمد مصباح ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٤ م
بصل
بصل
أشادت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بالتطور الملحوظ الذي شهدته مزرعة كلية الزراعة خلال فترة قليلة، مشددة على ضرورة التوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي. وكانت هجرس قد قامت اليوم الإثنين بجولة تفقدية لمزرعة كلية الزراعة والمحاصيل الزراعية بها وذلك تأكيدا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به المزرعة للمشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.
وتابعت جولتها بتفقد محصول الفول البلدي الذي يزرع على مساحة فدان كامل هذا سيتم خلال اليومين القادمين حصاد 4 أردب من الفول، على أن يتم زراعة فول سوداني على نفس المساحة. واستمعت رئيس جامعة القناة، خلال تفقدها المزرعة التي رافقها خلالها الدكتور ناصر مندور عميد الكلية والدكتورة إيمان مغازي وكيل الكلية لشئون
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ1236 متعافيًا.
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«الصحة النفسية» تُطالب بوقف برنامج رامز مجنون رسمي

طالب أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج " رامز مجنون رسمي ".
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أكبر حصلية.. الصحة: تسجيل 248 حالة جديدة بكورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
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نائب: حكمة السيسي في أزمة كورونا منعتنا من الانزلاق للخطر

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلى رئيسها الدكتور مصطفي مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.
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قرار جديد بشأن التجول في جدة.. وتعليق الدخول والخروج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وأن قرار التعليق يطبق حتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم 27 رجب.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يصدر قواعد جديدة لعمليات السحب والإيداع

قال البنك المركزي، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، مضيفا أنه دعما لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
كوريا - كورونا

إصابة عسكريين في سول مرة أخرى بعد شفائهما من كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام، مضيفة أنه تم تأكيد إصابة ضابط جيش في قاعدة (يونجين) العسكرية، التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحي الوقائي بعد مغادرتهما المستشفى، وتم الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس في 20 مارس الجاري، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
ترامب

ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بكولورادو بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي بدأ انتشاره في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا. وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.
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