رئيس جامعة القناة: إعطاء الأولوية للمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي

تحرير:محمد مصباح ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٤ م

بصل

أشادت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بالتطور الملحوظ الذي شهدته مزرعة كلية الزراعة خلال فترة قليلة، مشددة على ضرورة التوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي. وكانت هجرس قد قامت اليوم الإثنين بجولة تفقدية لمزرعة كلية الزراعة والمحاصيل الزراعية بها وذلك تأكيدا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به المزرعة للمشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.

وتابعت جولتها بتفقد محصول الفول البلدي الذي يزرع على مساحة فدان كامل هذا سيتم خلال اليومين القادمين حصاد 4 أردب من الفول، على أن يتم زراعة فول سوداني على نفس المساحة. واستمعت رئيس جامعة القناة، خلال تفقدها المزرعة التي رافقها خلالها الدكتور ناصر مندور عميد الكلية والدكتورة إيمان مغازي وكيل الكلية لشئون

وتابعت جولتها بتفقد محصول الفول البلدي الذي يزرع على مساحة فدان كامل هذا سيتم خلال اليومين القادمين حصاد 4 أردب من الفول، على أن يتم زراعة فول سوداني على نفس المساحة.



واستمعت رئيس جامعة القناة، خلال تفقدها المزرعة التي رافقها خلالها الدكتور ناصر مندور عميد الكلية والدكتورة إيمان مغازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى شرح تفصيلي حول محتويات المزرعة وأعمال التطوير من أجل تطوير الإنتاج والمساهمة المجتمعية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك تأكيدا على دور الجامعة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.



وشاهدت رئيس الجامعة العقد وبداية تكوين الثمرة لأشجار المانجو التي تمتد على 25 فدان داخل المزرعة، كما تفقدت رئيس الجامعة المساحات المزروعة محاصيل بامية وبصل وصوبة الخيار والفلفل والكوسة.



