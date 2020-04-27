لافروف: «كورونا» كشف ترابط دول العالم ببعضها البعض

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م

لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن من أهم عِبر جائحة فيروس كورونا أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها. وقال لافروف خلال محاضرة عبر الفيديو لطلاب معهد العلاقات الدولية بموسكو اليوم الاثنين: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية". وأضاف: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح تمامًا لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء في كل مجالات الحياة المعاصرة".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي قد أشار سابقًا، إلى تعاظم دور الدولة في ظروف جائحة كورونا، مشددًا على أن ذلك يظهر بوضوح في جميع أنحاء العالم. وتابع وزير الخارجية الروسي خلال المحاضرة: إن أحدًا لا يرغب في انهيار سوق الغاز بعد سوق النفط. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن لافروف قوله خلال المحاضرة عن سؤال حول