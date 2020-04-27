سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات النقدية في القاهرة

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م

تقليد عملات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بحوزته 8 ورقات مالية فئة (100جنيه) بإجمالى (800 جنيه) "مقلدين"، اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته 225 ورقة مالية فئة الـ(100 جنيه) "مقلدين"، واعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بارتكاب واقعة نصب مستخدما عملات مقلدة بشراء هاتفي محمول عبر موقع تسوق إلكترونى من (مندوب بشركة شحن) بمبلغ 5600 جنيه مقلدين.

وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المُستولى عليهما، وأقر بتحصله على العملات المُقلدة المضبوطة من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على العملات المقلدة من (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان