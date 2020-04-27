«تبدأ الجمعة».. تفاصيل ومواعيد صرف معاشات شهر مايو

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١١ م

معاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد، إذ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، موضحة، أنه سيتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش.

وذكرت الوزارة، أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي السبت والأحد الموافقين (2-3) من شهر مايو. وأضافت، أن أصحاب المعاشات ممن يبلغ معاشهم أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4