إصابة 6 مواطنين في تصادم 8 سيارات بالإسكندرية

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٤ م

أرشيفية

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، حادث مروري مربك، إذ تسببت السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، فى تصادم بين 8 سيارات بينها سيارتين نقل أعلى كوبري أبو الخير غربي مدينة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في حالة شلل مروري تام بالطريق، وبادرت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما يتولى رجال المرور رفع السيارات المتضررة من الحادث عن عرض الطريق، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس قبل آذان المغرب.

تلقى قسم شرطة العامرية أول، بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية الصحراوي. وانتقل مأمور وضباط القسم والمرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى 3 مستشفيات هي العامرية العام، ومستشفيي رأس التين العام وجمال عبد