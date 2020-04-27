ضبط تاجري مستلزمات طبية لاستغلالهما أزمة كورونا

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م

أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملة أمنية لضبط تجار الأزمات، ممن يستغلون الأوضاع الجارية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لرفع أسعار المستلزمات الطبية أو حجبها عن المواطنين، وتمكنت قوات الحملة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد 13 الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.

وفى محافظة الإسكندرية ضبطت قوات مباحث التموين، مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، لقيامه بحجب كميات من الكمامات بهدف رفع سعرها، عن السعر المتعارف عليه والمتداول سوقيًا، وضبط بحوزته 3 آلاف كمامة طبية حاول تاجر إخفائها داخل مخزن غير مرخص بمنطقة المنشية. من المقرر استمرار