جريمة

ضبط تاجري مستلزمات طبية لاستغلالهما أزمة كورونا

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملة أمنية لضبط تجار الأزمات، ممن يستغلون الأوضاع الجارية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لرفع أسعار المستلزمات الطبية أو حجبها عن المواطنين، وتمكنت قوات الحملة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد 13 الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.
وفى محافظة الإسكندرية ضبطت قوات مباحث التموين، مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، لقيامه بحجب كميات من الكمامات بهدف رفع سعرها، عن السعر المتعارف عليه والمتداول سوقيًا، وضبط بحوزته 3 آلاف كمامة طبية حاول تاجر إخفائها داخل مخزن غير مرخص بمنطقة المنشية. من المقرر استمرار
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إصابة 6 مواطنين في تصادم 8 سيارات بالإسكندرية

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، حادث مروري مربك، إذ تسببت السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، فى تصادم بين 8 سيارات بينها سيارتين نقل أعلى كوبري أبو الخير غربي مدينة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في حالة شلل مروري تام بالطريق، وبادرت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما يتولى رجال المرور رفع السيارات المتضررة من الحادث عن عرض الطريق، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس قبل آذان المغرب.
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سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات النقدية في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بحوزته 8 ورقات مالية فئة (100جنيه) بإجمالى (800 جنيه) "مقلدين"، اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته 225 ورقة مالية فئة الـ(100 جنيه) "مقلدين"، واعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بارتكاب واقعة نصب مستخدما عملات مقلدة بشراء هاتفي محمول عبر موقع تسوق إلكترونى من (مندوب بشركة شحن) بمبلغ 5600 جنيه مقلدين.
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تحويلات مرورية بـ«صحراوي الإسماعيلية» لمدة شهرين

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة السيارات تزامناً مع إجراء أعمال تطوير بطريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري ولمدة شهرين، استكمالاً لأعمال رفع الكفاءة، والتى تتطلب إجراء تحويلات مرورية تنسيقا مع الأجهزة المختصة.
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ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
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مصاصو دماء الغلابة.. «كورونا» يفضح المحتكرين وتجار الأزمات

أظهرت أزمة فيروس كورونا، تفاقم جشع التجار واحتكار السلع، خاصة الاستراتيجية منها لتحقيق مكاسب مادية خيالية، على حساب الناس واحتياجاتهم الأساسية، ولم تقتصر بشاعة التجار على المستلزمات الطبية، وباتت ضبطيات قضايا الاحتكار بالعشرات إن لم يكن بالمئات يوميًّا، وهو ما دفع برلمانيين وقانونيين ورجال دين، وحتى المواطن البسيط، إلى المطالبة بحلول للقضاء على تلك الجريمة النكراء، خاصة أنه مع بداية اكتشاف حالات كورونا داخل مصر، بدأ المواطن يلحظ اختفاء تلك المستلزمات الطبية "كمامات وحكول" من الأسواق، ورفع أسعارها بأرقام مضاعفة لقيمتها المادية.
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«كحول على فيسبوك».. منشور يضع صاحبه خلف القضبان

منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإعلان عن بيع "كحول" كان محل رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتبين قيام أحد الأشخاص مقيم بالقطامية القاهرة، بنشر مشاركات عبر (فيسبوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها أفسدت مخططه.
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
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ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.
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