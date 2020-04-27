جريمة

التزام في أول أيام العودة للعمل بوحدات المرور

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
المرور - صورة أرشيفية
المرور - صورة أرشيفية
استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، الراغبين في ترخيص السيارات الجديدة "زيرو.. ترخيص لأول مرة"، للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن (2030 سي سي)، وذلك ضمن إجراءات احترازية عالية لضمان الأمن والسلامة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ اشترطت "المرور" ارتداء المترددين على وحدات التراخيص للكمامات الطبية الواقية، علاوة على مسافات تباعد كبيرة بين كل مواطن وآخر، وسط حالة التزام تام من المواطنين، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
كانت وزارة الداخلية أعلنت عن إعادة فتح باب العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارا أول من أمس الأحد، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، ولكن ذلك بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين. ومن المقرر عودة العمل بوحدات المرور تدريجيا، وفى الوقت الراهن يستمر
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وزارة-الداخلية

التحقيق في واقعة التعدي على موظف بحي المنتزه

تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة اعتراض مجموعة من الباعة الجائلين لحملة لإزالة الإشغالات والتعدي على مجموعة مسئول المتابعة بحي المنتزه، شرق المدينة، وكانت الأجهزة الأمنية تدخلت لفض تجمهر مجموعة من الباعة الجائلين على مزلقان سيدي بشر بدائرة قسم شرطة حي المنتزه أول، شرق المحافظة، وذلك بعد قيام حملة من إدارة الحي لمنع التجمعات والتعديات الواقعة على طريق وحرم السكة الحديد ومنع أي تجمعات بين المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
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بعد عودتها للعمل.. كيف بدأت وحدات المرور؟ (فيديو)

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية؛ لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس كورونا.
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ضبط تاجري مستلزمات طبية لاستغلالهما أزمة كورونا

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملة أمنية لضبط تجار الأزمات، ممن يستغلون الأوضاع الجارية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لرفع أسعار المستلزمات الطبية أو حجبها عن المواطنين، وتمكنت قوات الحملة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد 13 الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.
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إصابة 6 مواطنين في تصادم 8 سيارات بالإسكندرية

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، حادث مروري مربك، إذ تسببت السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، فى تصادم بين 8 سيارات بينها سيارتين نقل أعلى كوبري أبو الخير غربي مدينة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في حالة شلل مروري تام بالطريق، وبادرت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما يتولى رجال المرور رفع السيارات المتضررة من الحادث عن عرض الطريق، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس قبل آذان المغرب.
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وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
.رادار-مرور

«في 24 ساعة».. رادارات المرور تلتقط 311 مخالفة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1420 مخالفة مرورية متنوعة.
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الداخلية للمترددين على وحدات المرور: «البسوا كمامة»

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية عن شرط أساسي للسماح بدخول وحدات المرور، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، في الوقت الذي أكد مصدر أمني مسؤول فتح أبواب إدارات المرور للجمهور تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر.
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بدء ترخيص «الزيرو» بوحدات المرور يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة فتح باب العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، ولكن ذلك بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، ونبهت على راغبي الترخيص ضرورة مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة؛ من حيث مساحة التباعد والتوزيع، لمنع التزاحم تجنبًا لانتشار العدوى.
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