التزام في أول أيام العودة للعمل بوحدات المرور

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م

المرور - صورة أرشيفية

استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، الراغبين في ترخيص السيارات الجديدة "زيرو.. ترخيص لأول مرة"، للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن (2030 سي سي)، وذلك ضمن إجراءات احترازية عالية لضمان الأمن والسلامة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ اشترطت "المرور" ارتداء المترددين على وحدات التراخيص للكمامات الطبية الواقية، علاوة على مسافات تباعد كبيرة بين كل مواطن وآخر، وسط حالة التزام تام من المواطنين، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن إعادة فتح باب العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارا أول من أمس الأحد، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، ولكن ذلك بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين. ومن المقرر عودة العمل بوحدات المرور تدريجيا، وفى الوقت الراهن يستمر