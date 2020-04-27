سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة تسجل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية
اقرأ المزيد
رامز-جلال (2)

«الصحة النفسية» تُطالب بوقف برنامج رامز مجنون رسمي

طالب أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج " رامز مجنون رسمي ".
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أكبر حصلية.. الصحة: تسجيل 248 حالة جديدة بكورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
بصل

رئيس جامعة القناة: إعطاء الأولوية للمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي

أشادت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، بالتطور الملحوظ الذي شهدته مزرعة كلية الزراعة خلال فترة قليلة، مشددة على ضرورة التوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي. وكانت هجرس قد قامت اليوم الإثنين بجولة تفقدية لمزرعة كلية الزراعة والمحاصيل الزراعية بها وذلك تأكيدا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به المزرعة للمشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.
الرئيس-السيسى

نائب: حكمة السيسي في أزمة كورونا منعتنا من الانزلاق للخطر

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا، وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلى رئيسها الدكتور مصطفي مدبولي وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا covid19.
اقرأ المزيد من الأخبار
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 1000 عيادة بالمشروعات القومية والمناطق الصناعية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
العالم يحارب كورونا

خلال 24 ساعة.. 471 وفاة وألفي إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، إذ قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «إنه تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف سالومون قائلا: «سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105إصابة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]