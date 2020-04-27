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بداية من الجمعة التضامن تصرف معاشات مايو بالبريد والتأمينات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م
المعاشات
المعاشات
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إنها ستبدأ صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد. وقالت الوزيرة نيفين القباج، في بيان صحفي، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو.
ومن المقرر أن يتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش، وفقًا لما ذكره البيان.وقال البيان إن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي
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معاشات (3)

«تبدأ الجمعة».. تفاصيل ومواعيد صرف معاشات شهر مايو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينة الصراف الآلي يوم الجمعة المقبل، على أن تقسم عملية الصرف من مكاتب التأمينات والبريد، إذ قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" بداية من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، موضحة، أنه سيتم تقسيم عملية صرف المعاشات لمن يصرف من داخل منافذ ومكاتب هيئة التأمينات والبريد، بحسب قيمة المعاش.
اقتصاد (2)

بلومبرج: العالم سيفقد 6 تريليون دولار بسبب كورونا

كشف باحثون اقتصاديون بوكالة بلومبرج، عن توقعاتهم بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيفقد 6 تريليونات دولار بسبب تداعيات كورونا، وتوقعوا انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4% العام الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بافتراض أن التعافي سيبدأ من النصف الثاني من العام الجاري. ودخل الاقتصاد العالمي في منحنى هبوطي بسرعة كبيرة وبشدة، وسط مواجهة الاقتصادات المتقدمة أضعف أداء منذ الكساد العظيم، وفقا لما قاله كل من المحللين الاقتصاديين توم أوريليك وجامي راش.
نيفين جامع

التنمية الصناعية: مد العمل برخص التشغيل المنتهية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس الماضي حتى 8 مايو المقبل، أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
بورصة (2)

البورصة تخسر 300 مليون جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1187.5 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1118.3 نقطة.
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