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استئناف الدراسة تدريجيًا في إسرائيل الأحد المقبل

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
كورونا
كورونا
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدارس ستبدأ بفتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، إن لم تشر البيانات إلى خطر زيادة انتشار فيروس كورونا، مشيرا أن تلاميذ السنوات الثلاث الأولى بالمدارس الابتدائية سيستأنفون الدراسة يوم الأحد، مع قيود على عدد التلاميذ بغرفة واحدة في المدارس، وستتم كذلك إعادة فتح رياض الأطفال، ?مضيفا أن ذلك يعتبر مرحلة أولية من إعادة فتح المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه العلمية ستجري تبعا للمعطيات حول انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفقا لما ذكرته روسيا.
يذكر أن إسرائيل أعلنت إغلاق المدارس في منتصف مارس الماضي في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 202 شخص مع تسجيل 15466 إصابة.وحذر مسؤولون في وقت سابق، من أنه وسط تزايد عدد كبار السن الذين يمتنعون عن التوجه للمستشفيات أو العيادات الطبية خشية فيروس كورونا، حدث انخفاض بمعدلات تطعيم الأطفال
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كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (11)

2131 إصابة و95 وفاة.. ضحايا كورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900، موضحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة. وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143، وفقا لسكاي نيوز.
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شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا في اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الإثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «نعلن رسميا شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت»، مؤكدة أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية. كانت الصحة اليمنية قد أعلنت في 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وفقا لسبوتنيك.
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مارتن جريفيث: تحول الأحداث الأخير باليمن مخيب للآمال

أعرب مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الإثنين، في بيان عن القلق بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبي التنصل من اتفاق الرياض، إذ أن تحول الأحداث الأخير مخيب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
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كورونا في إسرئيل

إسرائيل تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 15 ألفًا و148 شخصًا. وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 198 شخصًا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصًا تعافوا من الفيروس.
كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
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الصحة: 1000 عيادة بالمشروعات القومية والمناطق الصناعية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.
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