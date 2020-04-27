استئناف الدراسة تدريجيًا في إسرائيل الأحد المقبل

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المدارس ستبدأ بفتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، إن لم تشر البيانات إلى خطر زيادة انتشار فيروس كورونا، مشيرا أن تلاميذ السنوات الثلاث الأولى بالمدارس الابتدائية سيستأنفون الدراسة يوم الأحد، مع قيود على عدد التلاميذ بغرفة واحدة في المدارس، وستتم كذلك إعادة فتح رياض الأطفال، ?مضيفا أن ذلك يعتبر مرحلة أولية من إعادة فتح المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه العلمية ستجري تبعا للمعطيات حول انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفقا لما ذكرته روسيا.

يذكر أن إسرائيل أعلنت إغلاق المدارس في منتصف مارس الماضي في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 202 شخص مع تسجيل 15466 إصابة.وحذر مسؤولون في وقت سابق، من أنه وسط تزايد عدد كبار السن الذين يمتنعون عن التوجه للمستشفيات أو العيادات الطبية خشية فيروس كورونا، حدث انخفاض بمعدلات تطعيم الأطفال