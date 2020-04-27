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«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

تحرير:هالة صقر ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م
أمينة خليل
أمينة خليل
«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
وكتب أحد المغردين تعليقا على حذاء أمينة قائلا: «أمينة خليل حبها للكوتشي بتاعها أهم من حبها لناس كتير في حياتها»، وكتبت آخر: «خد الجزمة دي معناها إن حبي للكوتشي بتاعي أهم من ناس كتير في حياتي». وألقى متابعي أمينة ومحبيها اللوم على رامز من خلال عدة تغريدات منها: «لا يا رامز
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ياسمين-صبرى (1)

ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة: «سيد الرجالة»

نشرت الفنانة ياسمين صبري، اليوم الأحد، صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر "إنستجرام"، عقب الانتهاء من عرض الحلقة الخاصة بها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ كتبت ياسمين تعليقا على الصورة قائلة: "سيد الرجالة". وتصدر تريند ياسمين صبرى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ويلهيا تريند أبو هشيمة مباشرة، وذلك عقب انتهاء حلقة "رامز مجنون رسمي"، إذ كانت إجابتها عن سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني"، مؤكدة أنها شعرت بالحب تجاهه في أول مرة رأته فيها بالصدفة، لافتة إلى أنه يناديها بـ«ياسمينتي».
ياسمين-صبرى (2)

ياسمين صبري: «أبوهشيمة بيضحكني».. ومغردو تويتر: «بتضحكها إزاي»؟

تصدر هاشتاج الفنانة ياسمين صبري موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ تفاعل المغردون مع الهاشتاج من خلال تعليقاتهم على أكثر من رد فعل لياسمين صبري أثناء الحلقة، حيث علقت فتاة على ضحك ياسمين عندما استخدمت هاتفها في بداية الحلقة قائلة: "أنا عايزة حد يضحكني زي ياسمين"، وعلق آخر في رسالة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: "إنت بتضحكها إزاي؟"، وذلك ردًا على إجابة ياسمين حول سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني".
أكرم حسني

علاقة تونا وبومبا في «رجالة البيت» تثير الجدل

أثار المسلسل الكوميدي «رجالة البيت» حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عقب عرض حلقات الأولى منه، مما جعله يتصدر محركات البحث على جوجل. حيث أثارت طريقة معاملة الزوجة ويزو للزوج أكرم حسني، خلال أولى حلقات المسلسل غضب بعض متابعي المسلسل، إذ كتب أحد نشطاء موقع «تويتر»: «أكرم حسني مراته بتقوله اتنيل قدام عيالهم الصغيرة وأحمد فهمي بينده على أبوه لقاه مش بيرد قال يارب يكون اتوفى»، وكتبت أخرى: «مش عجباني طريقة الحوار بين الأزواج».
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غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
رامز-جلال (1)

«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده تطرح برومو برنامجها في رمضان 2020

روجت الفنانة فيفي عبده ،لبرنامجها «خلي بالك من فيفي»، التي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من خلال نشر برومو البرنامج على حسابها الخاص عبر «إنستجرام»، إذ علقت عليه قائلة: «انتظرونا إن شاء الله تعالى في رمضان 2020 علي mbc5». كانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، دراميا مسلسل «مملكة الغجر»، وهو من تأليف «محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. شارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانة: «حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي».
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