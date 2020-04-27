«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

تحرير:هالة صقر ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

أمينة خليل

«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».

وكتب أحد المغردين تعليقا على حذاء أمينة قائلا: «أمينة خليل حبها للكوتشي بتاعها أهم من حبها لناس كتير في حياتها»، وكتبت آخر: «خد الجزمة دي معناها إن حبي للكوتشي بتاعي أهم من ناس كتير في حياتي». وألقى متابعي أمينة ومحبيها اللوم على رامز من خلال عدة تغريدات منها: «لا يا رامز