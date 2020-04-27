«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا
تحرير:هالة صقر
٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م
أمينة خليل
«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال.
فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
وكتب أحد المغردين تعليقا على حذاء أمينة قائلا: «أمينة خليل حبها للكوتشي بتاعها أهم من حبها لناس كتير في حياتها»، وكتبت آخر: «خد الجزمة دي معناها إن حبي للكوتشي بتاعي أهم من ناس كتير في حياتي».
وألقى متابعي أمينة ومحبيها اللوم على رامز من خلال عدة تغريدات منها: «لا يا رامز
وكتب أحد المغردين تعليقا على حذاء أمينة قائلا: «أمينة خليل حبها للكوتشي بتاعها أهم من حبها لناس كتير في حياتها»، وكتبت آخر: «خد الجزمة دي معناها إن حبي للكوتشي بتاعي أهم من ناس كتير في حياتي».
وألقى متابعي أمينة ومحبيها اللوم على رامز من خلال عدة تغريدات منها: «لا يا رامز أمينة خليل لأ»، و«حد يعمل مقلب في أمينة؟»، و«أمينة خليل لأ يا رامز كله إلا دي، مش لاقي غير أمينة خليل».
وعلقت فتاة على طريقة جلوس أمينة قائلة: «قاعدة السناجل مش فارق معاها حاجة».
وكتب آخر معلقا على خوف أمينة على ملابسها: «متحاولش تفهم اهتمامات أي أنثى».
وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف»، وتبدأ المذيعة «أروى»، بتوجيه الأسئلة للضيف، ويتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.