شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا في اليمن

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٦ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الإثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «نعلن رسميا شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت»، مؤكدة أن الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية. كانت الصحة اليمنية قد أعلنت في 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وفقا لسبوتنيك.

وأعلنت محافظة حضرموت شرقي اليمن، في بيان صحفي، فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ضمن الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقالت المحافظة: «نعلن عن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا».واستثنى