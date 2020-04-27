منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لن ينتهي قريبًا

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

كورونا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية،اليوم الإثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، وعبر عن «قلقه العميق» من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، لا سيما على الأطفال، إذ قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، بجنيف: «الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء»، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية، قائلا: «أمامنا طريق طويلة والكثير من العمل»، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف، استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، فإنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى، في 21 دولة، بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا.وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول إفريقيا جنوب الصحراء، ويجب عدم حدوث ذلك، مؤكدً على أن المنظمة تعمل مع الدول