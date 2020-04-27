بعد عودتها للعمل.. كيف بدأت وحدات المرور؟ (فيديو)

٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م

وحدات المرور

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية؛ لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس كورونا.

يأتي ذلك تزامنا مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فوري". ومن المقرر الإعلان تباعا عن فتح