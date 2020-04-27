2131 إصابة و95 وفاة.. ضحايا كورونا في تركيا خلال 24 ساعة
تحرير:وكالات
٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م
كورونا
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900، موضحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.
وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143، وفقا لسكاي نيوز.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، توقيف 402 شخص كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي «لا أساس لها من الصحة واستفزازية» بشأن فيروس كورونا.وقال مسؤول في الوزارة، إن بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، توقيف 402 شخص كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي «لا أساس لها من الصحة واستفزازية» بشأن فيروس كورونا.
وقال مسؤول في الوزارة، إن بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.
وذكرت الوزارة، على حسابها على موقع تويتر: «في الأيام الـ42 الماضية، تم تحليل 6362 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تأكيد 855 مشتبها بهم، بينما تم القبض على 402».
وأوضح مسؤول في الوزارة، أن هذا العدد منفصل عن اعتقال 410 أشخاص بسبب مزاعم مماثلة في نهاية مارس.
واتخذت الحكومة تدابير للحد من انتشار الفيروس بما فيها إغلاق المدارس والمطاعم، وفرض حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع ما دام كان ذلك ضروريا.