2131 إصابة و95 وفاة.. ضحايا كورونا في تركيا خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م

كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900، موضحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة. وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143، وفقا لسكاي نيوز.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، توقيف 402 شخص كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي «لا أساس لها من الصحة واستفزازية» بشأن فيروس كورونا.وقال مسؤول في الوزارة، إن بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية