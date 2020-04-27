التحقيق في واقعة التعدي على موظف بحي المنتزه

تحرير:محمد مجلي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م

أرشيفية

تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة اعتراض مجموعة من الباعة الجائلين لحملة لإزالة الإشغالات والتعدي على مجموعة مسئول المتابعة بحي المنتزه، شرق المدينة، وكانت الأجهزة الأمنية تدخلت لفض تجمهر مجموعة من الباعة الجائلين على مزلقان سيدي بشر بدائرة قسم شرطة حي المنتزه أول، شرق المحافظة، وذلك بعد قيام حملة من إدارة الحي لمنع التجمعات والتعديات الواقعة على طريق وحرم السكة الحديد ومنع أي تجمعات بين المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وشهدت الحملة اعتداء من جانب الباعة الجائلين على محمد غريب مدير المتابعة بحي أول المنتزه شرق الإسكندرية، حيث نشبت مشادة مع أحد الباعة الجائلين قام بالاعتراض على مطالبتهم بمغادرتهم، وقام بالتعدي على مدير المتابعة بالحي.وتسبب اعتداء الباعة الجائلين على مدير المتابعة في إصابته بكدمة في العين وسط تجمهر الباعة