جريمة

التحقيق في واقعة التعدي على موظف بحي المنتزه

تحرير:محمد مجلي ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م
أرشيفية
أرشيفية
تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة اعتراض مجموعة من الباعة الجائلين لحملة لإزالة الإشغالات والتعدي على مجموعة مسئول المتابعة بحي المنتزه، شرق المدينة، وكانت الأجهزة الأمنية تدخلت لفض تجمهر مجموعة من الباعة الجائلين على مزلقان سيدي بشر بدائرة قسم شرطة حي المنتزه أول، شرق المحافظة، وذلك بعد قيام حملة من إدارة الحي لمنع التجمعات والتعديات الواقعة على طريق وحرم السكة الحديد ومنع أي تجمعات بين المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وشهدت الحملة اعتداء من جانب الباعة الجائلين على محمد غريب مدير المتابعة بحي أول المنتزه شرق الإسكندرية، حيث نشبت مشادة مع أحد الباعة الجائلين قام بالاعتراض على مطالبتهم بمغادرتهم، وقام بالتعدي على مدير المتابعة بالحي.وتسبب اعتداء الباعة الجائلين على مدير المتابعة في إصابته بكدمة في العين وسط تجمهر الباعة
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بعد عودتها للعمل.. كيف بدأت وحدات المرور؟ (فيديو)

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية؛ لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس كورونا.
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ضبط تاجري مستلزمات طبية لاستغلالهما أزمة كورونا

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملة أمنية لضبط تجار الأزمات، ممن يستغلون الأوضاع الجارية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لرفع أسعار المستلزمات الطبية أو حجبها عن المواطنين، وتمكنت قوات الحملة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد 13 الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.
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إصابة 6 مواطنين في تصادم 8 سيارات بالإسكندرية

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، حادث مروري مربك، إذ تسببت السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، فى تصادم بين 8 سيارات بينها سيارتين نقل أعلى كوبري أبو الخير غربي مدينة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتسبب الحادث في حالة شلل مروري تام بالطريق، وبادرت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما يتولى رجال المرور رفع السيارات المتضررة من الحادث عن عرض الطريق، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدس قبل آذان المغرب.
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سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات النقدية في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بحوزته 8 ورقات مالية فئة (100جنيه) بإجمالى (800 جنيه) "مقلدين"، اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته 225 ورقة مالية فئة الـ(100 جنيه) "مقلدين"، واعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بارتكاب واقعة نصب مستخدما عملات مقلدة بشراء هاتفي محمول عبر موقع تسوق إلكترونى من (مندوب بشركة شحن) بمبلغ 5600 جنيه مقلدين.
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وزارة-الداخلية

الداخلية: هؤلاء اخترقوا قراري الغلق والحظر أمس

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
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خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
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التزام وانضباط في خامس أيام الحظر بالإسكندرية

رفع السكندريين شعار الانضباط والإلتزام بقرار حظر التجوال، بعد أن سارع المواطنين العودة إلى منازلهم قبل حلول الساعة السابعة مساءً، وهو موعد بدء فترة الحظر المقررة يوميا، بينما التزم أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم سوء الخاصة بالمهن الحرفية أو أصحاب الأنشطة المختلفة في تمام الخامسة مساءً، فيما طاف مسؤولي الأحياء على أصحاب المحال التجارية للتأكيد عليهم الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد لهم حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها والتي قررتها الدولة في وقت سابق.
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