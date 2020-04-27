التعليم تعلن جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

تحرير:أمينة محمود ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م

وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "مايو 2020"، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، إذ تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وحددت الوزارة الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة وفقا لمجموعتين، حيث شملت المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا محافظات: «القاهرة _ الجيزة_ الإسكندرية_ أسيوط_ كفر الشيخ_ قنا_ الفيوم_ دمياط_ الإسماعيلية_ أسوان_ بورسعيد_ شمال سيناء_ الوادي الجديد_ جنوب سيناء».وتضم