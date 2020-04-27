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التعليم تعلن جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

تحرير:أمينة محمود ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م
وزير التعليم
وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "مايو 2020"، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، إذ تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.
وحددت الوزارة الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة وفقا لمجموعتين، حيث شملت المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا محافظات: «القاهرة _ الجيزة_ الإسكندرية_ أسيوط_ كفر الشيخ_ قنا_ الفيوم_ دمياط_ الإسماعيلية_ أسوان_ بورسعيد_ شمال سيناء_ الوادي الجديد_ جنوب سيناء».وتضم
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كورونا والحجر الصحي (9)

شفاء 20 مصابا بكورونا ونقل 29 آخرين للمدينة الشبابية بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية، بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، اليوم الإثنين، تعافي 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، فيما استقبلت المدينة الشبابية 29 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، محولين من مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة كحجر صحي، بعد أن اقتربوا من الشفاء تمامًا وباتت حالتهم بسيطة ولا يحتاجون سوى قضاء فترة نقاهة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ1236 متعافيًا.
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«الصحة النفسية» تُطالب بوقف برنامج رامز مجنون رسمي

طالب أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج " رامز مجنون رسمي ".
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أكبر حصلية.. الصحة: تسجيل 248 حالة جديدة بكورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 545 ألف طالب نجحوا في تأدية الامتحانات إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (8)

510 آلاف طالب أدوا امتحان التاريخ تجريبيا

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نحو 510 آلاف طالب بالصف الأول الثانوى العام أدوا امتحان مادة التاريخ تجريبيا على التابلت من المنازل، موضحة أن هذه العدد موجود على منصة الامتحان الإلكترونية.
طارق-شوقى

طارق شوقي: التعليم رحلة لابد أن يخوضها الطالب دون توتر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري في آخر 4 سنوات تغير تغييرا جذريا وكبيرا. وأضاف شوقي في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فلسفة التعليم الجديدة، تقوم على أن التعليم هو رحلة تعليمية يأتمننا فيها أولياء الأمور على أبنائهم ليتعلموا معنا مجموعة من المهارات، ومن المفترض "إذا كنا نعمل بشكل صحيح" أن تكون الرحلة بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني بجودة عالية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة.
طارق-شوقى

في رسالة مصورة.. وزير التعليم يطلق منصة التواصل «Edmodo»

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل. وقال شوقي، في رسالة مصورة: "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها". وأشار شوقي إلى أن الوزارة ستعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.
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